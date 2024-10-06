Екатеринбуржец до полусмерти избил абьюзера, заступившись за чужую девушку

07 октября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Посторонний вмешался в конфликт пары и едва не убил обидчика дамы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Екатеринбурга вступился за неизвестную девушку и до полусмерти избил ее обидчика. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил источник URA.RU. «25-летний парень ночью шел по улице Фестивальная и стал случайным свидетелем конфликта между незнакомыми ему мужчиной 31 года и его девушкой. Желая заступиться за даму, он вмешался в происходящее и получил от незнакомца несколько ударов в лицо. Он ударил агрессора в ответ, и тот упал на асфальт», — рассказал собеседник агентства. Обидчик получил серьезные травмы: перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга и прочие. В тяжелом состоянии его на скорой увезли в больницу № 23. Ко всему прочему, он был пьян. Полицейские оперативно вычислили и задержали заступившегося за девушку мужчину. Им оказался екатеринбуржец, ранее дважды судимый по тяжким статьям. Он не стал отпираться и признался, что хотел защитить незнакомую девушку. Парень задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга вступился за неизвестную девушку и до полусмерти избил ее обидчика. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил источник URA.RU. «25-летний парень ночью шел по улице Фестивальная и стал случайным свидетелем конфликта между незнакомыми ему мужчиной 31 года и его девушкой. Желая заступиться за даму, он вмешался в происходящее и получил от незнакомца несколько ударов в лицо. Он ударил агрессора в ответ, и тот упал на асфальт», — рассказал собеседник агентства. Обидчик получил серьезные травмы: перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга и прочие. В тяжелом состоянии его на скорой увезли в больницу № 23. Ко всему прочему, он был пьян. Полицейские оперативно вычислили и задержали заступившегося за девушку мужчину. Им оказался екатеринбуржец, ранее дважды судимый по тяжким статьям. Он не стал отпираться и признался, что хотел защитить незнакомую девушку. Парень задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».