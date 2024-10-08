Пермский спикер, конкуренты которого сорвали выборы, будет бороться за власть с продавцом и художником

За мандат спикера думы Красновишерска Итальева будут бороться четыре кандидата
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Единоросс Сухоруков рассказал, где искать сторонников партии
Единоросс Сухоруков рассказал, где искать сторонников партии Фото:

На довыборы по округу №10 в думу Красновишерска заявились четыре человека. Как сообщает в своем telegram-канале пресс-служба крайизбиркома, конкуренцию бывшему спикеру Илье Итальеву составят представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Выборы в округе Итальева были сорваны за неделю до голосования: все его соперники сняли свои кандидатуры. Сейчас конкуренцию ему намерены составить гендиректор, художник и продавец.

«На отложенных выборах депутатов думы Красновишерского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 дополнительно выдвинулось три кандидата: один в порядке самовыдвижения и по одному кандидату от партий „Единая Россия“ и „Справедливая Россия“. Оставшийся единственным зарегистрированным кандидатом Илья Итальев продолжает участие в кампании», — говорится в сообщении крайизбиркома.

По данным портала ГАС «Выборы», свои кандидатуры в округе №10 выдвинули гендиректор ООО «Эдем» Анна Дутуева (ЕР), продавец в ИП Сергей Зюльганов Алла Катана (СР) и художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков. Ранее URA.RU сообщало, что за неделю до голосования в округе, где баллотировался действующий спикер Итальев, выборы были сорваны. Четыре из пяти кандидатов сняли свои кандидатуры. Итальев находится в оппозиции к действующему мэру Евгению Верещагину, и, не попав в думу, он лишился возможности сохранить пост спикера. Думу возглавил воевавший в составе ЧВК «Вагнер» полковник полиции Михаил Острянский.

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На довыборы по округу №10 в думу Красновишерска заявились четыре человека. Как сообщает в своем telegram-канале пресс-служба крайизбиркома, конкуренцию бывшему спикеру Илье Итальеву составят представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Выборы в округе Итальева были сорваны за неделю до голосования: все его соперники сняли свои кандидатуры. Сейчас конкуренцию ему намерены составить гендиректор, художник и продавец. «На отложенных выборах депутатов думы Красновишерского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 дополнительно выдвинулось три кандидата: один в порядке самовыдвижения и по одному кандидату от партий „Единая Россия“ и „Справедливая Россия“. Оставшийся единственным зарегистрированным кандидатом Илья Итальев продолжает участие в кампании», — говорится в сообщении крайизбиркома. По данным портала ГАС «Выборы», свои кандидатуры в округе №10 выдвинули гендиректор ООО «Эдем» Анна Дутуева (ЕР), продавец в ИП Сергей Зюльганов Алла Катана (СР) и художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков. Ранее URA.RU сообщало, что за неделю до голосования в округе, где баллотировался действующий спикер Итальев, выборы были сорваны. Четыре из пяти кандидатов сняли свои кандидатуры. Итальев находится в оппозиции к действующему мэру Евгению Верещагину, и, не попав в думу, он лишился возможности сохранить пост спикера. Думу возглавил воевавший в составе ЧВК «Вагнер» полковник полиции Михаил Острянский.
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