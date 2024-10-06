Челябинские бизнесмены скупают магазины и офисы

В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым стали продавать больше магазинов и офисов. При этом спрос на них у челябинцев вырос на 7%. Стоимость подобных объектов составляет на данный момент 54 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число предложений на рынке коммерческой недвижимости выросло на 3%, а спрос на них увеличился на 7%. В среднем магазины и офисы в регионе на данный момент продают по 54 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.
При этом число предложений на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе за тот же период сократилось на 3%, а аренда офисов и магазинов стала обходится челябинцам дешевле. Коммерческую недвижимость сдают в регионе по 619 рублей за квадратный метр.
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