06 октября 2024

Челябинские бизнесмены скупают магазины и офисы

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Коммерческая недвижимость в регионе в среднем продается по 54 тысячи рублей за квадрат Фото:

В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым стали продавать больше магазинов и офисов. При этом спрос на них у челябинцев вырос на 7%. Стоимость подобных объектов составляет на данный момент 54 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число предложений на рынке коммерческой недвижимости выросло на 3%, а спрос на них увеличился на 7%. В среднем магазины и офисы в регионе на данный момент продают по 54 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

При этом число предложений на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе за тот же период сократилось на 3%, а аренда офисов и магазинов стала обходится челябинцам дешевле. Коммерческую недвижимость сдают в регионе по 619 рублей за квадратный метр.

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В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым стали продавать больше магазинов и офисов. При этом спрос на них у челябинцев вырос на 7%. Стоимость подобных объектов составляет на данный момент 54 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число предложений на рынке коммерческой недвижимости выросло на 3%, а спрос на них увеличился на 7%. В среднем магазины и офисы в регионе на данный момент продают по 54 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом число предложений на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе за тот же период сократилось на 3%, а аренда офисов и магазинов стала обходится челябинцам дешевле. Коммерческую недвижимость сдают в регионе по 619 рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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