Челябинские бизнесмены скупают магазины и офисы

07 октября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Коммерческая недвижимость в регионе в среднем продается по 54 тысячи рублей за квадрат Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым стали продавать больше магазинов и офисов. При этом спрос на них у челябинцев вырос на 7%. Стоимость подобных объектов составляет на данный момент 54 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число предложений на рынке коммерческой недвижимости выросло на 3%, а спрос на них увеличился на 7%. В среднем магазины и офисы в регионе на данный момент продают по 54 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом число предложений на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе за тот же период сократилось на 3%, а аренда офисов и магазинов стала обходится челябинцам дешевле. Коммерческую недвижимость сдают в регионе по 619 рублей за квадратный метр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым стали продавать больше магазинов и офисов. При этом спрос на них у челябинцев вырос на 7%. Стоимость подобных объектов составляет на данный момент 54 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число предложений на рынке коммерческой недвижимости выросло на 3%, а спрос на них увеличился на 7%. В среднем магазины и офисы в регионе на данный момент продают по 54 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом число предложений на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе за тот же период сократилось на 3%, а аренда офисов и магазинов стала обходится челябинцам дешевле. Коммерческую недвижимость сдают в регионе по 619 рублей за квадратный метр.