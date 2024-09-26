Мэры закрытых городов съехались в Екатеринбург ради реформы Минобороны РФ. Фото

26 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Свердловский парламент впервые стал площадкой для подобной дискуссии Фото: заксобрание Свердловской области Мэры закрытых российских городов (где есть режимные объекты) предложили поменять структуру Минобороны РФ, создав департамент, который занимался бы только проблемами таких «особенных» муниципалитетов. Ведь сейчас им как никогда необходимо внимание — чтобы развивать среду и удерживать кадры. Все это обсуждалось на большом совещании в свердловском заксобрании — на глазах у корреспондента URA.RU. «ЗАТО образовывались в конце 40-х-50-х годов под высокие государственные цели и задачи: создание новых видов вооружения, ядерных технологий. И чтобы привлечь туда людей, создавались особые условия, значительно отличавшиеся от других территорий. Мы живем в другое время, меняется государство, а ссылаемся на законодательство, которое было актуально 20-30-40 лет назад. Поэтому вопросы нужно обсуждать, предложения вносить. Сегодня эти территориальные образования стали востребованы с новой силой, но инфраструктура, мягко говоря, подустала. Она нуждается в обновлении, в новом строительстве. А мы столкнулись с такой проблемой — ЗАТО находятся на ведомственных землях, на которые не распространяются полномочия местных властей. Поэтому, конечно, надо эти задачи решать», — объяснил важность дискуссии зампред заксобрания Виктор Якимов. Фото: заксобрание Свердловской области Больше всего проблем возникает в сфере земельно-имущественных отношений — передача объектов (инженерных сооружений, жилых помещений) из федеральной собственности в муниципальную бюрократизирована. На то, чтобы согласовать какой-то вопрос с Минобороны, главы тратят по полгода, признает председатель ассоциации Сергей Ермоленко. Он же называет другую проблему — отсутствие какой-либо федеральной программы развития всех ЗАТО. Выходом могло бы стать создание в структуре Минобороны РФ департамента, который бы курировал развитие закрытых городов. «Такого департамента, к сожалению, сейчас нет, но все главы, все органы региональной власти поддерживают наше предложение. Мы бы хотели выработать единые стандарты, подходы к развитию ЗАТО, по формированию кадровой политики, по другим вопросам социального развития. Чтобы эти города были одними из лучших, где могла бы жить, учиться и развиваться молодежь», — поделился Ермоленко. Свердловская область готова выступить флагманом в этом вопросе. Депутат Вячеслав Вегнер, председатель комиссии по межпарламентской деятельности указывает — регионе находится четыре ЗАТО, и каждый под опекой властей. «Практически 70% их бюджета сегодня — это бюджет, который дает Свердловская область. То есть, если мы можем это делать — наш губернатор [Евгений Куйвашев], [спикер заксобрания] Людмила Валентиновна Бабушкина, которые опекают эти города, то могут и другие. Мы готовы проработать дорожную карту и предложить какие-то изменения в законодательстве для того, чтобы началось какое-то движение в этой сфере. Потому что у нас сегодня есть проблема отрицательной миграции из этих городов, а это авангард опорного края. И нам надо о них заботиться», — добавил он. Всего на заседание съехались представители 28 ЗАТО. В обсуждениях также участвовали представители Минобороны, Росимущества и других профильных ведомств. Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Фото: заксобрание Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэры закрытых российских городов (где есть режимные объекты) предложили поменять структуру Минобороны РФ, создав департамент, который занимался бы только проблемами таких «особенных» муниципалитетов. Ведь сейчас им как никогда необходимо внимание — чтобы развивать среду и удерживать кадры. Все это обсуждалось на большом совещании в свердловском заксобрании — на глазах у корреспондента URA.RU. «ЗАТО образовывались в конце 40-х-50-х годов под высокие государственные цели и задачи: создание новых видов вооружения, ядерных технологий. И чтобы привлечь туда людей, создавались особые условия, значительно отличавшиеся от других территорий. Мы живем в другое время, меняется государство, а ссылаемся на законодательство, которое было актуально 20-30-40 лет назад. Поэтому вопросы нужно обсуждать, предложения вносить. Сегодня эти территориальные образования стали востребованы с новой силой, но инфраструктура, мягко говоря, подустала. Она нуждается в обновлении, в новом строительстве. А мы столкнулись с такой проблемой — ЗАТО находятся на ведомственных землях, на которые не распространяются полномочия местных властей. Поэтому, конечно, надо эти задачи решать», — объяснил важность дискуссии зампред заксобрания Виктор Якимов. Больше всего проблем возникает в сфере земельно-имущественных отношений — передача объектов (инженерных сооружений, жилых помещений) из федеральной собственности в муниципальную бюрократизирована. На то, чтобы согласовать какой-то вопрос с Минобороны, главы тратят по полгода, признает председатель ассоциации Сергей Ермоленко. Он же называет другую проблему — отсутствие какой-либо федеральной программы развития всех ЗАТО. Выходом могло бы стать создание в структуре Минобороны РФ департамента, который бы курировал развитие закрытых городов. «Такого департамента, к сожалению, сейчас нет, но все главы, все органы региональной власти поддерживают наше предложение. Мы бы хотели выработать единые стандарты, подходы к развитию ЗАТО, по формированию кадровой политики, по другим вопросам социального развития. Чтобы эти города были одними из лучших, где могла бы жить, учиться и развиваться молодежь», — поделился Ермоленко. Свердловская область готова выступить флагманом в этом вопросе. Депутат Вячеслав Вегнер, председатель комиссии по межпарламентской деятельности указывает — регионе находится четыре ЗАТО, и каждый под опекой властей. «Практически 70% их бюджета сегодня — это бюджет, который дает Свердловская область. То есть, если мы можем это делать — наш губернатор [Евгений Куйвашев], [спикер заксобрания] Людмила Валентиновна Бабушкина, которые опекают эти города, то могут и другие. Мы готовы проработать дорожную карту и предложить какие-то изменения в законодательстве для того, чтобы началось какое-то движение в этой сфере. Потому что у нас сегодня есть проблема отрицательной миграции из этих городов, а это авангард опорного края. И нам надо о них заботиться», — добавил он. Всего на заседание съехались представители 28 ЗАТО. В обсуждениях также участвовали представители Минобороны, Росимущества и других профильных ведомств.