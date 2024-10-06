Департамента ямальского агропрома подал гражданский иск к Салехардскому комбинату, потому что на предприятии не справились с условиями предоставленной господдержки в размере более 300 млн рублей. Власти округа требуют вернуть 40 млн рублей. При этом в департаменте данную ситуацию не считают конфликтной, а саму судебную процедуру — наказанием, сообщил собеседник URA.RU.
«Департамент АПК оказывает господдержку производителям сельхозпродукции в ЯНАО на покрытие части затрат на производство. Получить ее может любой товаропроизводитель, при этом нашим обязательным условием являются, во-первых, целевое расходование средств, во-вторых, исполнение заявленных объемов произведенной продукции. В противном случае средства придется вернуть. Это прописано и в условиях предоставления поддержки и в соглашении, которое заключают предприятие и департамент», — сказал пресс-секретарь окружного департамента АПК Алексей Снегирев в ответе на запрос корреспондента URA.RU о причинах судебного иска к Салехардскому комбинату.
При этом собеседник пояснил, что данное требование в равной мере относится ко всем агропромышленным компаниям независимо от статуса. В ЯНАО Салехардский комбинат известен как одно из самых больших и успешных предприятий. По словам Алексея Снегирева, даже крупные и важные для отрасли компании могут получить повестку в суд о возврате части полученных средств.
«Судебный иск в данном случае — это не конфликт, не наказание. Это нормальный, цивилизованный способ решения споров», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее на предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что исковые требования департамента АПК связаны с субсидией, которую комбинат получил в прошлом году. «Размер субсидии в 2023 году составил около 330 млн рублей. К сожалению, не всех запланированных показателей удалось достичь в силу разных причин. Часть этой суммы, 30 млн рублей, мы уже вернули», — пояснили в компании. Заявление представителей властей будет рассматривать Арбитражный суд ЯНАО.
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