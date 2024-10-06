06 октября 2024
05 октября 2024

«Это не наказание»: в департаменте АПК объяснили причину многомиллионного иска к Салехардскому комбинату

Салехардский комбинат не выполнил условия многомиллионной господдержки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукция Салехардского комбината хорошо известна Ямале (архивное фото)
Продукция Салехардского комбината хорошо известна Ямале (архивное фото) Фото:

Департамента ямальского агропрома подал гражданский иск к Салехардскому комбинату, потому что на предприятии не справились с условиями предоставленной господдержки в размере более 300 млн рублей. Власти округа требуют вернуть 40 млн рублей. При этом в департаменте данную ситуацию не считают конфликтной, а саму судебную процедуру — наказанием, сообщил собеседник URA.RU.

«Департамент АПК оказывает господдержку производителям сельхозпродукции в ЯНАО на покрытие части затрат на производство. Получить ее может любой товаропроизводитель, при этом нашим обязательным условием являются, во-первых, целевое расходование средств, во-вторых, исполнение заявленных объемов произведенной продукции. В противном случае средства придется вернуть. Это прописано и в условиях предоставления поддержки и в соглашении, которое заключают предприятие и департамент», — сказал пресс-секретарь окружного департамента АПК Алексей Снегирев в ответе на запрос корреспондента URA.RU о причинах судебного иска к Салехардскому комбинату.

При этом собеседник пояснил, что данное требование в равной мере относится ко всем агропромышленным компаниям независимо от статуса. В ЯНАО Салехардский комбинат известен как одно из самых больших и успешных предприятий. По словам Алексея Снегирева, даже крупные и важные для отрасли компании могут получить повестку в суд о возврате части полученных средств. 

«Судебный иск в данном случае — это не конфликт, не наказание. Это нормальный, цивилизованный способ решения споров», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что исковые требования департамента АПК связаны с субсидией, которую комбинат получил в прошлом году. «Размер субсидии в 2023 году составил около 330 млн рублей. К сожалению, не всех запланированных показателей удалось достичь в силу разных причин. Часть этой суммы, 30 млн рублей, мы уже вернули», — пояснили в компании. Заявление представителей властей будет рассматривать Арбитражный суд ЯНАО. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамента ямальского агропрома подал гражданский иск к Салехардскому комбинату, потому что на предприятии не справились с условиями предоставленной господдержки в размере более 300 млн рублей. Власти округа требуют вернуть 40 млн рублей. При этом в департаменте данную ситуацию не считают конфликтной, а саму судебную процедуру — наказанием, сообщил собеседник URA.RU. «Департамент АПК оказывает господдержку производителям сельхозпродукции в ЯНАО на покрытие части затрат на производство. Получить ее может любой товаропроизводитель, при этом нашим обязательным условием являются, во-первых, целевое расходование средств, во-вторых, исполнение заявленных объемов произведенной продукции. В противном случае средства придется вернуть. Это прописано и в условиях предоставления поддержки и в соглашении, которое заключают предприятие и департамент», — сказал пресс-секретарь окружного департамента АПК Алексей Снегирев в ответе на запрос корреспондента URA.RU о причинах судебного иска к Салехардскому комбинату. При этом собеседник пояснил, что данное требование в равной мере относится ко всем агропромышленным компаниям независимо от статуса. В ЯНАО Салехардский комбинат известен как одно из самых больших и успешных предприятий. По словам Алексея Снегирева, даже крупные и важные для отрасли компании могут получить повестку в суд о возврате части полученных средств. Ранее на предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что исковые требования департамента АПК связаны с субсидией, которую комбинат получил в прошлом году. «Размер субсидии в 2023 году составил около 330 млн рублей. К сожалению, не всех запланированных показателей удалось достичь в силу разных причин. Часть этой суммы, 30 млн рублей, мы уже вернули», — пояснили в компании. Заявление представителей властей будет рассматривать Арбитражный суд ЯНАО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...