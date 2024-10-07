Криминальная четверка свердловчан похитила у «Газпрома» нефть на миллион рублей

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, проба, добыча, нефть
Подельники украли 27 тонн дизеля и бензина Фото:

Свердловские сыщики вычислили группировку, похитившую с базы «Газпрома» под Екатеринбургом топливо на 1,2 миллиона рублей. Подельники оказались жителями Сысерти и Режа, рассказал источник URA.RU.

«Один из криминальной четверки — машинист из Сысерти, второй — предприниматель из Режа. Третий и четвертый тоже режевчане — оператор шиномонтажки и мастер лесопильного цеха», — сказал собеседник агентства.

При обысках у них нашли десятки канистр с топливом, заготовки отмычек для вскрытия замков, радиостанции, насосы и прочие приспособления для перекачки нефти, а также грузовые автомобили с прицепом. Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и запрет определенных действий.

Следствие считает, что в конце 2023 года они, действуя в сговоре, похитили с газпромовской нефтебазы «Шабровская» 27 тонн бензина и дизельного топлива. Ущерб составил 1 миллион 230 тысяч рублей. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Свердловские сыщики вычислили группировку, похитившую с базы «Газпрома» под Екатеринбургом топливо на 1,2 миллиона рублей. Подельники оказались жителями Сысерти и Режа, рассказал источник URA.RU. «Один из криминальной четверки — машинист из Сысерти, второй — предприниматель из Режа. Третий и четвертый тоже режевчане — оператор шиномонтажки и мастер лесопильного цеха», — сказал собеседник агентства. При обысках у них нашли десятки канистр с топливом, заготовки отмычек для вскрытия замков, радиостанции, насосы и прочие приспособления для перекачки нефти, а также грузовые автомобили с прицепом. Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и запрет определенных действий. Следствие считает, что в конце 2023 года они, действуя в сговоре, похитили с газпромовской нефтебазы «Шабровская» 27 тонн бензина и дизельного топлива. Ущерб составил 1 миллион 230 тысяч рублей. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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