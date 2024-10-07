Криминальная четверка свердловчан похитила у «Газпрома» нефть на миллион рублей

Свердловские сыщики вычислили группировку, похитившую с базы «Газпрома» под Екатеринбургом топливо на 1,2 миллиона рублей. Подельники оказались жителями Сысерти и Режа, рассказал источник URA.RU.
«Один из криминальной четверки — машинист из Сысерти, второй — предприниматель из Режа. Третий и четвертый тоже режевчане — оператор шиномонтажки и мастер лесопильного цеха», — сказал собеседник агентства.
При обысках у них нашли десятки канистр с топливом, заготовки отмычек для вскрытия замков, радиостанции, насосы и прочие приспособления для перекачки нефти, а также грузовые автомобили с прицепом. Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и запрет определенных действий.
Следствие считает, что в конце 2023 года они, действуя в сговоре, похитили с газпромовской нефтебазы «Шабровская» 27 тонн бензина и дизельного топлива. Ущерб составил 1 миллион 230 тысяч рублей. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет тюрьмы.
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