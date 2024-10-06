В Челябинске в парке «Плодушка» появился памп-трек. Фото, видео

07 октября 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Протяженность нового трека — почти 40 метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории «Плодушки» открылся долгожданный памп-трек. Кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется бешеной популярностью у челябинцев, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии. «Долгожданный спортивный объект разместили рядом с детской площадкой, и он уже завоевал сердца местных ребят. Так, кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется популярностью с первых дней», — сообщили в пресс-службе мэрии. Протяженность нового трека — почти 40 метров. Он выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием, увеличивающим сцепление колес с поверхностью даже в дни повышенной влажности. Трек выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории «Плодушки» открылся долгожданный памп-трек. Кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется бешеной популярностью у челябинцев, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии. «Долгожданный спортивный объект разместили рядом с детской площадкой, и он уже завоевал сердца местных ребят. Так, кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется популярностью с первых дней», — сообщили в пресс-службе мэрии. Протяженность нового трека — почти 40 метров. Он выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием, увеличивающим сцепление колес с поверхностью даже в дни повышенной влажности.