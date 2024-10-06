06 октября 2024

В Челябинске в парке «Плодушка» появился памп-трек. Фото, видео

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Скейт-парк в Гилевской роще. Тюмень, ребенок, мальчик, мальчик на самокате, самокат, скейт парк, памп трек
Протяженность нового трека — почти 40 метров Фото:

На территории «Плодушки» открылся долгожданный памп-трек. Кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется бешеной популярностью у челябинцев, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии.

«Долгожданный спортивный объект разместили рядом с детской площадкой, и он уже завоевал сердца местных ребят. Так, кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется популярностью с первых дней», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Протяженность нового трека — почти 40 метров. Он выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием, увеличивающим сцепление колес с поверхностью даже в дни повышенной влажности.

Трек выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием
Трек выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием

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На территории «Плодушки» открылся долгожданный памп-трек. Кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется бешеной популярностью у челябинцев, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии. «Долгожданный спортивный объект разместили рядом с детской площадкой, и он уже завоевал сердца местных ребят. Так, кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется популярностью с первых дней», — сообщили в пресс-службе мэрии. Протяженность нового трека — почти 40 метров. Он выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием, увеличивающим сцепление колес с поверхностью даже в дни повышенной влажности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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