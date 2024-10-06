На территории «Плодушки» открылся долгожданный памп-трек. Кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется бешеной популярностью у челябинцев, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии.
«Долгожданный спортивный объект разместили рядом с детской площадкой, и он уже завоевал сердца местных ребят. Так, кольцевая трасса для велосипедов, скейтбордов или роликов пользуется популярностью с первых дней», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Протяженность нового трека — почти 40 метров. Он выполнен из композитного материала со специальным антискользящим покрытием, увеличивающим сцепление колес с поверхностью даже в дни повышенной влажности.
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