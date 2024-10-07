Лавров назвал разговоры об ударах вглубь РФ «игрой с огнем»

07 октября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Лавров предупредил Запад о последствиях решения по вопросу об ударах вглубь РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговоры западных стран с Украиной об ударах вглубь РФ «игрой с огнем». Он предупредил, что положительное решение по данному вопросу может привести к опасным последствиям. «Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая игра с огнем может иметь опасные последствия», — заявил Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые создает Запад. Ранее Лавров заявлял, что окончательное решение Запада по применению дальнобойного оружия для ударов вглубь России продемонстрирует, насколько четко были услышаны слова Путина об изменении ядерной доктрины. По словам главы российского МИД, воевать с ядерной державой бессмысленно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговоры западных стран с Украиной об ударах вглубь РФ «игрой с огнем». Он предупредил, что положительное решение по данному вопросу может привести к опасным последствиям. «Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая игра с огнем может иметь опасные последствия», — заявил Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые создает Запад. Ранее Лавров заявлял, что окончательное решение Запада по применению дальнобойного оружия для ударов вглубь России продемонстрирует, насколько четко были услышаны слова Путина об изменении ядерной доктрины. По словам главы российского МИД, воевать с ядерной державой бессмысленно.