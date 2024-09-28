Об ударах по РФ, работе Киева с террористами и ядерном арсенале: заявления Лаврова на сессии ГА ООН

Лавров: РФ исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

29 сентября 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров напомнил Западу, что Москва расширила условия применения ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об ударах ВСУ по российским регионам, сотрудничестве киевского режима с террористами и ядерной угрозе. Он также призвал скорее прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке. Эти и другие заявления Лаврова — в публикации URA.RU. Про увеличение ядерного арсенала РФ Новость по теме Что есть в ядерной доктрине России и какие нововведения предложил Путин В Кремле убеждены, что заявления президента РФ Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. По словам Лаврова, Москва сейчас действует, опираясь на этот тезис. Министр объяснил — Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве. Отвечая на вопросы журналистов, Лавров заверил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не говорил ему о необходимости сокращения ядерного арсенала России и США. Подобную полемику западных коллег министр иностранных дел РФ назвал не вписывающейся в современные реалии. Об ударах по России и работу Украины с террористами Окончательное решение коллективного Запада по применению дальнобойного оружия для ударов вглубь России продемонстрирует, насколько четко были услышаны слова Путина об изменении ядерной доктрины. По мнению Лаврова, воевать с ядерной державой бессмысленно. Киев всеми силами старается привлечь НАТО к боевым действиям против РФ. Затем президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает отойти в сторону, уверен Лавров. Цель режима — не решать конфликт самостоятельно, а заставить союзников выполнять всю работу. Зеленский планирует лишь наблюдать за происходящим. Новость по теме Попытки воевать с Россией самоубийственны: главные заявления Лаврова на сессии ГА ООН Киевские власти сотрудничают террористами. Соответсвующее доказательства есть у Москвы, заявил Лавров. По его словом, Украина поддерживает связь с террористами в Мали. Также Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию. Лавров напомнил о последствиях срывов переговоров по Украине Глава МИД России заявил, что Украина теряет собственные территории из-за срыва переговоров с РФ. Каждый отказ приводит к тому, что территория страны уменьшается. Лавров добавил, что Москва всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей. При этом Киев должен выполнить свою часть соглашений. В вопросе мирного урегулирования конфликта важна взаимность от украинской стороны, считает Лавров. В России отреагировали на планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине Россия будет рада любым инициативам, которые помогут процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. К таким — в полной мере относится предложение экс-президент США Дональда Трампа. Лавров уточнил, что главным результатом совместной работы должно стать устранения коренных причин украинского кризиса. Дональд Трамп предложил свою помощь в решении конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ О войне на Ближнем Востоке По мнению Лаврова, Вашингтон панирует монополизировать посреднические усилия на Ближнем Востоке. Для этого были перекрыты каналы партнерам, которые рассчитывают оказать содействие скорейшему завершению противостояния. Штаты хотят самостоятельно всем руководить, заявил министр. Израиль собирается создать повод для втягивания США в войну. Для этого проводятся попытки спровоцировать на агрессию Иран и группировку «Хезболла». Глава российской дипломатии объяснил, что не считает взаимный обстрел правильным путем выхода из ситуации. Ситуация в регионе резко обострилась после проникновения палестинских боевиков из сектора Газа на израильскую территорию Фото: Министерство обороны Израиля Москва официально выступает за спасение жизней мирных граждан на Ближнем Востоке. Лавров назвал трагедией происходящие сейчас там события. По его словам, Россия направит все возможные ресурсы на предотвращение перетекания ближневосточного конфликта на другие страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об ударах ВСУ по российским регионам, сотрудничестве киевского режима с террористами и ядерной угрозе. Он также призвал скорее прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке. Эти и другие заявления Лаврова — в публикации URA.RU. В Кремле убеждены, что заявления президента РФ Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. По словам Лаврова, Москва сейчас действует, опираясь на этот тезис. Министр объяснил — Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве. Отвечая на вопросы журналистов, Лавров заверил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не говорил ему о необходимости сокращения ядерного арсенала России и США. Подобную полемику западных коллег министр иностранных дел РФ назвал не вписывающейся в современные реалии. Окончательное решение коллективного Запада по применению дальнобойного оружия для ударов вглубь России продемонстрирует, насколько четко были услышаны слова Путина об изменении ядерной доктрины. По мнению Лаврова, воевать с ядерной державой бессмысленно. Киев всеми силами старается привлечь НАТО к боевым действиям против РФ. Затем президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает отойти в сторону, уверен Лавров. Цель режима — не решать конфликт самостоятельно, а заставить союзников выполнять всю работу. Зеленский планирует лишь наблюдать за происходящим. Киевские власти сотрудничают террористами. Соответсвующее доказательства есть у Москвы, заявил Лавров. По его словом, Украина поддерживает связь с террористами в Мали. Также Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию. Глава МИД России заявил, что Украина теряет собственные территории из-за срыва переговоров с РФ. Каждый отказ приводит к тому, что территория страны уменьшается. Лавров добавил, что Москва всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей. При этом Киев должен выполнить свою часть соглашений. В вопросе мирного урегулирования конфликта важна взаимность от украинской стороны, считает Лавров. Россия будет рада любым инициативам, которые помогут процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. К таким — в полной мере относится предложение экс-президент США Дональда Трампа. Лавров уточнил, что главным результатом совместной работы должно стать устранения коренных причин украинского кризиса. По мнению Лаврова, Вашингтон панирует монополизировать посреднические усилия на Ближнем Востоке. Для этого были перекрыты каналы партнерам, которые рассчитывают оказать содействие скорейшему завершению противостояния. Штаты хотят самостоятельно всем руководить, заявил министр. Израиль собирается создать повод для втягивания США в войну. Для этого проводятся попытки спровоцировать на агрессию Иран и группировку «Хезболла». Глава российской дипломатии объяснил, что не считает взаимный обстрел правильным путем выхода из ситуации. Москва официально выступает за спасение жизней мирных граждан на Ближнем Востоке. Лавров назвал трагедией происходящие сейчас там события. По его словам, Россия направит все возможные ресурсы на предотвращение перетекания ближневосточного конфликта на другие страны.