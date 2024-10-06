«Скоро страну некому будет защищать»: жители Ямала высказались о возможном запрете квадроберов

Жители Ямала высказались о субкультуре квадроберов, которую в Госдуме РФ предложили запретить как хулиганскую. В ходе опроса подавляющее большинство северян проголосовали за то, чтобы запретить движение подростков. И лишь немногие считают, что родители сами должны заниматься воспитанием своих детей, а некоторые признались, что они квадроберы. В комментариях ямальцы писали, что из-за новых увлечений подрастающего поколения скоро некому будет защищать страну.
«Да, с этим нужно бороться, вводя запреты на уровне государства», — так считают 63% северян, опрошенных telegram-каналом «Округ белых ночей». «Нет, но каждый родитель должен внимательно заниматься воспитанием своих детей», — так считают 22% опрошенных. О равнодушии к обсуждаемой проблеме заявили девять процентов ямальцев. Кроме этого, шесть процентов участников сообщили, что они квадроберы.
В комментариях посетители канала предлагали забирать у детей телефоны и лишать их источников интернет-трафика, чтобы уберечь от дурного влияния. А один из комментаторов сказал, из-за квадроберов может погибнуть нация.
«Скоро страну некому будет защищать и семьи строить. Так и вымрем... Добился Запад своего. План по предотвращению перенаселения планеты работает на отлично!»
В опросе telegram-канала участвовали почти 800 человек. Вопрос звучал так: «В Госдуме предложили запретить квадроберов. Согласны?».
Ранее заместитель главы Нового Уренгоя Оксана Мурашко высказалась о поведении детей-квадроберов. В личном telegram-канале она призвала горожан проявлять понимание и интерес к увлечениям детей и при необходимости предлагать им альтернативы в виде спорта или искусства.
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