06 октября 2024

«Скоро страну некому будет защищать»: жители Ямала высказались о возможном запрете квадроберов

Ямальцы проголосовали за тотальный запрет квадроберов
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые участники опроса заявили, что они квадроберы
Некоторые участники опроса заявили, что они квадроберы Фото:

Жители Ямала высказались о субкультуре квадроберов, которую в Госдуме РФ предложили запретить как хулиганскую. В ходе опроса подавляющее большинство северян проголосовали за то, чтобы запретить движение подростков. И лишь немногие считают, что родители сами должны заниматься воспитанием своих детей, а некоторые признались, что они квадроберы. В комментариях ямальцы писали, что из-за новых увлечений подрастающего поколения скоро некому будет защищать страну. 

«Да, с этим нужно бороться, вводя запреты на уровне государства», — так считают 63% северян, опрошенных telegram-каналом «Округ белых ночей». «Нет, но каждый родитель должен внимательно заниматься воспитанием своих детей», — так считают 22% опрошенных. О равнодушии к обсуждаемой проблеме заявили девять процентов ямальцев. Кроме этого, шесть процентов участников сообщили, что они квадроберы.

В комментариях посетители канала предлагали забирать у детей телефоны и лишать их источников интернет-трафика, чтобы уберечь от дурного влияния. А один из комментаторов сказал, из-за квадроберов может погибнуть нация. 

«Скоро страну некому будет защищать и семьи строить. Так и вымрем... Добился Запад своего. План по предотвращению перенаселения планеты работает на отлично!»

В опросе telegram-канала участвовали почти 800 человек. Вопрос звучал так: «В Госдуме предложили запретить квадроберов. Согласны?».

Ранее заместитель главы Нового Уренгоя Оксана Мурашко высказалась о поведении детей-квадроберов. В личном telegram-канале она призвала горожан проявлять понимание и интерес к увлечениям детей и при необходимости предлагать им альтернативы в виде спорта или искусства.

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Жители Ямала высказались о субкультуре квадроберов, которую в Госдуме РФ предложили запретить как хулиганскую. В ходе опроса подавляющее большинство северян проголосовали за то, чтобы запретить движение подростков. И лишь немногие считают, что родители сами должны заниматься воспитанием своих детей, а некоторые признались, что они квадроберы. В комментариях ямальцы писали, что из-за новых увлечений подрастающего поколения скоро некому будет защищать страну.  «Да, с этим нужно бороться, вводя запреты на уровне государства», — так считают 63% северян, опрошенных telegram-каналом «Округ белых ночей». «Нет, но каждый родитель должен внимательно заниматься воспитанием своих детей», — так считают 22% опрошенных. О равнодушии к обсуждаемой проблеме заявили девять процентов ямальцев. Кроме этого, шесть процентов участников сообщили, что они квадроберы. В комментариях посетители канала предлагали забирать у детей телефоны и лишать их источников интернет-трафика, чтобы уберечь от дурного влияния. А один из комментаторов сказал, из-за квадроберов может погибнуть нация. В опросе telegram-канала участвовали почти 800 человек. Вопрос звучал так: «В Госдуме предложили запретить квадроберов. Согласны?». Ранее заместитель главы Нового Уренгоя Оксана Мурашко высказалась о поведении детей-квадроберов. В личном telegram-канале она призвала горожан проявлять понимание и интерес к увлечениям детей и при необходимости предлагать им альтернативы в виде спорта или искусства.
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