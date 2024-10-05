В России хотят приравнять квардроберов к хулиганам

05 октября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Сенаторы предложили приравнять увлечение квадробингом к хулиганству Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сенатор РФ Ольга Епифанова считает, что увлечение детей квадробикой может наносить вред как самим ребятам, так и окружающим. Она предложила приравнять данное движение к хулиганству. Квадробинг — это изначально спортивное увлечение, в рамках которого человек имитирует действия животных, передвигаясь на четвереньках. Однако затем оно трансформировалось в субкультуру, когда дети начали перенимать повадки животных. «Есть предложения ввести запреты, но будет ли они эффективными? Наверное, в каких-то случаях, да. Например, приравнять к хулиганству походы по улицам в масках и на четвереньках вполне возможно. А уж случаи укусов окружающих или „отстрел“ квадроберов — тем более. Следовательно, запрет на производство и продажу квадробинговой атрибутики я тоже считаю вполне реальным и действенным. Запрет — мера непопулярная, но в ряде случаев очень нужная. Тем более, когда дело касается наших детей», — рассказала Ольга Епифанова в разговоре с « Газетой.ру». Сенатор в целом поделилась своими рассуждениями по поводу популярности квадробинга. Она подчеркнула, что не считает данную субкультуру безобидной. По мнению Епифановой, действия подростков, которые имитируют действия животных, могут быть непредсказуемыми. Она считает, что дети в целом таким поведением отходят от норм человеческого поведения. Популяризации квадробинга в России среди детей спровоцировала бурные обсуждения среди общественников. Некоторые выступают за запрет движения, другие же считают, что в стране есть более серьезные проблемы, требующих решений. С последним заявлением, например, выступила журналистка Маргарита Симоньян, заступившись за детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор РФ Ольга Епифанова считает, что увлечение детей квадробикой может наносить вред как самим ребятам, так и окружающим. Она предложила приравнять данное движение к хулиганству. Квадробинг — это изначально спортивное увлечение, в рамках которого человек имитирует действия животных, передвигаясь на четвереньках. Однако затем оно трансформировалось в субкультуру, когда дети начали перенимать повадки животных. «Есть предложения ввести запреты, но будет ли они эффективными? Наверное, в каких-то случаях, да. Например, приравнять к хулиганству походы по улицам в масках и на четвереньках вполне возможно. А уж случаи укусов окружающих или „отстрел“ квадроберов — тем более. Следовательно, запрет на производство и продажу квадробинговой атрибутики я тоже считаю вполне реальным и действенным. Запрет — мера непопулярная, но в ряде случаев очень нужная. Тем более, когда дело касается наших детей», — рассказала Ольга Епифанова в разговоре с «Газетой.ру». Сенатор в целом поделилась своими рассуждениями по поводу популярности квадробинга. Она подчеркнула, что не считает данную субкультуру безобидной. По мнению Епифановой, действия подростков, которые имитируют действия животных, могут быть непредсказуемыми. Она считает, что дети в целом таким поведением отходят от норм человеческого поведения. Популяризации квадробинга в России среди детей спровоцировала бурные обсуждения среди общественников. Некоторые выступают за запрет движения, другие же считают, что в стране есть более серьезные проблемы, требующих решений. С последним заявлением, например, выступила журналистка Маргарита Симоньян, заступившись за детей.