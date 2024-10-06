06 октября 2024

Махонин поручил провести проверку в Пермском округе после пожара в Осенцах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел 4 октября
Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел 4 октября Фото:

После пожара в Осенцах губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести проверку действий местных чиновников. На аппаратном совещании были даны указания Администрации губернатора о служебной проверке, касающейся земельного контроля на территории Пермского муниципального округа.

«Дмитрий Махонин поручил применить самые строгие меры вплоть до увольнения в случае выявления ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами», — Передает слова Махонина портал «В курсе.ру». Глава региона выразил намерение ужесточить контроль для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Также министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края было поручено подготовить предложения о передаче полномочий управления земельными участками на краевой уровень. Эти меры направлены на повышение эффективности мониторинга использования земель и являются частью усилий по обеспечению безопасности территорий.

Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел в ночь на 4 октября. Его площадь составила 10 000 квадратных метров. После того, как он был потушен специалисты краевого ГУ МЧС приступили к выяснению причин пожара. Основной версией считается аварийный режим работы электрооборудования.

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После пожара в Осенцах губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести проверку действий местных чиновников. На аппаратном совещании были даны указания Администрации губернатора о служебной проверке, касающейся земельного контроля на территории Пермского муниципального округа. «Дмитрий Махонин поручил применить самые строгие меры вплоть до увольнения в случае выявления ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами», — Передает слова Махонина портал «В курсе.ру». Глава региона выразил намерение ужесточить контроль для предотвращения подобных происшествий в будущем. Также министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края было поручено подготовить предложения о передаче полномочий управления земельными участками на краевой уровень. Эти меры направлены на повышение эффективности мониторинга использования земель и являются частью усилий по обеспечению безопасности территорий. Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел в ночь на 4 октября. Его площадь составила 10 000 квадратных метров. После того, как он был потушен специалисты краевого ГУ МЧС приступили к выяснению причин пожара. Основной версией считается аварийный режим работы электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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