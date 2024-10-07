Shot: кандидат в депутаты проломил череп ветерану СВО

Кандидат в муниципальные депутаты Ялты от партии «Новые люди» Иван Сторожук и его отец устроили драку с ветераном спецоперации из-за спора за парковочное место. В результате этого у пострадавшего бойца диагностирован перелом черепа, сообщают в СМИ.
«Кандидат в муниципальные депутаты Ялты от партии „Новые люди“ вместе со своим отцом подрался с ветераном СВО из-за парковочного места. У последнего — перелом черепа, он в больнице», — пишет telegram-канал Shot.
По сообщениям родственников пострадавшего, примерно в 16 часов ветеран СВО Виталий столкнулся с Сторожуком на центральной площади Ялты и спросил, почему тот паркуется прямо под подъездом и перекрывает тротуар пешеходам. После этого кандидат в депутаты ударил его, а затем вместе с отцом начал пинать.
Сейчас Виталий находится в больнице с тяжелыми травмами: перелом свода и основания черепа, перелом челюсти, ушиб мозга легкой степени. Иван Сторожук задержан, возбуждено уголовное дело.
Сторожук-младший известен своими успехами в единоборствах, живет в Ялте с 2022 года и является владельцем компании «Гарант групп». Его отец также имел опыт участия в выборах.
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Кандидат в муниципальные депутаты Ялты от партии «Новые люди» Иван Сторожук и его отец устроили драку с ветераном спецоперации из-за спора за парковочное место. В результате этого у пострадавшего бойца диагностирован перелом черепа, сообщают в СМИ. «Кандидат в муниципальные депутаты Ялты от партии „Новые люди“ вместе со своим отцом подрался с ветераном СВО из-за парковочного места. У последнего — перелом черепа, он в больнице», — пишет telegram-канал Shot. По сообщениям родственников пострадавшего, примерно в 16 часов ветеран СВО Виталий столкнулся с Сторожуком на центральной площади Ялты и спросил, почему тот паркуется прямо под подъездом и перекрывает тротуар пешеходам. После этого кандидат в депутаты ударил его, а затем вместе с отцом начал пинать. Сейчас Виталий находится в больнице с тяжелыми травмами: перелом свода и основания черепа, перелом челюсти, ушиб мозга легкой степени. Иван Сторожук задержан, возбуждено уголовное дело. Сторожук-младший известен своими успехами в единоборствах, живет в Ялте с 2022 года и является владельцем компании «Гарант групп». Его отец также имел опыт участия в выборах.