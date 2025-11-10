Логотип РИА URA.RU
Общество

Знаменитая американская компания планирует вернуться в Россию

10 ноября 2025 в 17:00
Роспатент зарегистрировал товарные знаки в виде логотипа и названия Pizza Hut

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская компания Pizza Hut зарегистрировала товарные знаки в России. Это следует из данных Роспатента.

«Принято решение о регистрации», — говорится в документах. Роспатент зарегистрировал товарные знаки в виде логотипа и названия американской компании Pizza Hut.

В 2022 году польская компания Amrest, которая ранее управляла сетью Pizza Hut в России, завершила процесс продажи франшизы. Представители Amrest подтвердили, что больше не управляют российским подразделением сети и передали контроль над заведениями российской компании ООО «Ной-М». Также сообщалось, что сеть Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но на тот момент новый владелец еще не определился с будущим названием.

