Знаменитая американская компания планирует вернуться в Россию

В 2022 году польская компания Amrest, которая ранее управляла сетью Pizza Hut в России, завершила процесс продажи франшизы. Представители Amrest подтвердили, что больше не управляют российским подразделением сети и передали контроль над заведениями российской компании ООО «Ной-М». Также сообщалось, что сеть Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но на тот момент новый владелец еще не определился с будущим названием.