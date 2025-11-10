McDonald's собирается вернуться в Россию
Компания ушла из РФ в 2022-м году - с началом спецоперации
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая ушла из России, вновь зарегистрировала семь товарных знаков. Среди них позиции из меню и «МакДоставка», следует из базы Роспатента.
Среди зарегистрированных товарных знаков указываются бургеры «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», «МакФреш», «Биг Мак». А также мороженое «МакФлури»и «МакДоставка», пишет ТАСС. Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс Корпорейшн».
Американская сеть ресторанов McDonald»s объявил об уходе с российского рынка в 2022-м. Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщал, что в случае решения McDonald's вернуться на российский рынок и возобновить деятельность с нуля, сеть ресторанов «Вкусно и точка» может лишиться до 75% своей выручки.
