«Заставлял смотреть порно»: военного из Екатеринбурга обвинили в домогательствах к детям

На военного из Екатеринбурга завели дело о домогательствах к детям
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Бойца обвинила сожительница (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге военного Алексея С. (имя изменено) обвинили в избиении и домогательствах к детям сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

По его словам, в органы обратилась мать несовершеннолетних — 30 сентября. Но ужасы в семье якобы происходят с 2019 года. «Алексей приставал к детям, заставлял их смотреть порно, избивал и угрожал, если расскажут, то накажет их», — поделился собеседник агентства. В семье — мальчик и две девочки. Им меньше 16 лет.

Мужчина раньше работал на одном из заводов Екатеринбурга. Затем стал участником российской спецоперации на Украине.

«Детей уже допросили военные следователи. Алексей не задержан, находится в своей воинской части», — заключил источник. В военно-следственном управлении Следкома по Центральному военному округу от комментариев по теме воздержались.

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В Екатеринбурге военного Алексея С. (имя изменено) обвинили в избиении и домогательствах к детям сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник в силовой среде. По его словам, в органы обратилась мать несовершеннолетних — 30 сентября. Но ужасы в семье якобы происходят с 2019 года. «Алексей приставал к детям, заставлял их смотреть порно, избивал и угрожал, если расскажут, то накажет их», — поделился собеседник агентства. В семье — мальчик и две девочки. Им меньше 16 лет. Мужчина раньше работал на одном из заводов Екатеринбурга. Затем стал участником российской спецоперации на Украине. «Детей уже допросили военные следователи. Алексей не задержан, находится в своей воинской части», — заключил источник. В военно-следственном управлении Следкома по Центральному военному округу от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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