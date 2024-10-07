«Заставлял смотреть порно»: военного из Екатеринбурга обвинили в домогательствах к детям

На военного из Екатеринбурга завели дело о домогательствах к детям

07 октября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Бойца обвинила сожительница (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге военного Алексея С. (имя изменено) обвинили в избиении и домогательствах к детям сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник в силовой среде. По его словам, в органы обратилась мать несовершеннолетних — 30 сентября. Но ужасы в семье якобы происходят с 2019 года. «Алексей приставал к детям, заставлял их смотреть порно, избивал и угрожал, если расскажут, то накажет их», — поделился собеседник агентства. В семье — мальчик и две девочки. Им меньше 16 лет. Мужчина раньше работал на одном из заводов Екатеринбурга. Затем стал участником российской спецоперации на Украине. «Детей уже допросили военные следователи. Алексей не задержан, находится в своей воинской части», — заключил источник. В военно-следственном управлении Следкома по Центральному военному округу от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге военного Алексея С. (имя изменено) обвинили в избиении и домогательствах к детям сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник в силовой среде. По его словам, в органы обратилась мать несовершеннолетних — 30 сентября. Но ужасы в семье якобы происходят с 2019 года. «Алексей приставал к детям, заставлял их смотреть порно, избивал и угрожал, если расскажут, то накажет их», — поделился собеседник агентства. В семье — мальчик и две девочки. Им меньше 16 лет. Мужчина раньше работал на одном из заводов Екатеринбурга. Затем стал участником российской спецоперации на Украине. «Детей уже допросили военные следователи. Алексей не задержан, находится в своей воинской части», — заключил источник. В военно-следственном управлении Следкома по Центральному военному округу от комментариев по теме воздержались.