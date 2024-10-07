«Заставлял смотреть порно»: военного из Екатеринбурга обвинили в домогательствах к детям

В Екатеринбурге военного Алексея С. (имя изменено) обвинили в избиении и домогательствах к детям сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
По его словам, в органы обратилась мать несовершеннолетних — 30 сентября. Но ужасы в семье якобы происходят с 2019 года. «Алексей приставал к детям, заставлял их смотреть порно, избивал и угрожал, если расскажут, то накажет их», — поделился собеседник агентства. В семье — мальчик и две девочки. Им меньше 16 лет.
Мужчина раньше работал на одном из заводов Екатеринбурга. Затем стал участником российской спецоперации на Украине.
«Детей уже допросили военные следователи. Алексей не задержан, находится в своей воинской части», — заключил источник. В военно-следственном управлении Следкома по Центральному военному округу от комментариев по теме воздержались.
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