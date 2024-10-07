Челябинца, доведшего жену до суицида, отправили в колонию

07 октября 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мужчину взяли под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя поселка Межевой (Челябинская область) отправили в колонию на девять с половиной лет за доведение жены до самоубийства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона 7 октября, на протяжении нескольких лет он тиранил ее. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что с июня 2018 по июнь 2023 года осужденный тиранил супругу: он причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. После одной из таких ссор женщина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии. В июне 2023 года женщина покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя поселка Межевой (Челябинская область) отправили в колонию на девять с половиной лет за доведение жены до самоубийства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона 7 октября, на протяжении нескольких лет он тиранил ее. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что с июня 2018 по июнь 2023 года осужденный тиранил супругу: он причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. После одной из таких ссор женщина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии. В июне 2023 года женщина покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей.