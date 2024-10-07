Челябинца, доведшего жену до суицида, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
Мужчину взяли под стражу в зале суда Фото:

Жителя поселка Межевой (Челябинская область) отправили в колонию на девять с половиной лет за доведение жены до самоубийства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона 7 октября, на протяжении нескольких лет он тиранил ее.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что с июня 2018 по июнь 2023 года осужденный тиранил супругу: он причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. После одной из таких ссор женщина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии.

В июне 2023 года женщина покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя поселка Межевой (Челябинская область) отправили в колонию на девять с половиной лет за доведение жены до самоубийства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона 7 октября, на протяжении нескольких лет он тиранил ее. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что с июня 2018 по июнь 2023 года осужденный тиранил супругу: он причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. После одной из таких ссор женщина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии. В июне 2023 года женщина покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...