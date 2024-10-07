В правительство Ямала устроились студенты

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Студенты проходят стажировку в правительстве ЯНАО
Студенты проходят стажировку в правительстве ЯНАО Фото:

В правительство Ямала на стажировку устроились 15 студентов. Они стали участниками программы «Ямолод.Стажировка», которая реализуется в округе с 2022 года, об этом URA.RU стало известно их сообщения региональных властей.

«Новая программа „Ямолод.Стажировка“ объединила 15 начинающих специалистов в сферах информационных технологий, молодежной политики, экономики, финансов и других. Они смогут получить опыт работы в государственном секторе», — написали на сайте правительства ЯНАО.

Участники стажировки прибыли на стажировку из различных уголков Ямала, а также из Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда и Казани. Студенты будут работать в семи государственных учреждениях округа. Среди них — департаменты экономики, молодежной политики, транспорта, имущественных отношений, природных ресурсов и экологии, информационных технологий и связи, а также в централизованной бухгалтерии Ямала.

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В правительство Ямала на стажировку устроились 15 студентов. Они стали участниками программы «Ямолод.Стажировка», которая реализуется в округе с 2022 года, об этом URA.RU стало известно их сообщения региональных властей. «Новая программа „Ямолод.Стажировка“ объединила 15 начинающих специалистов в сферах информационных технологий, молодежной политики, экономики, финансов и других. Они смогут получить опыт работы в государственном секторе», — написали на сайте правительства ЯНАО. Участники стажировки прибыли на стажировку из различных уголков Ямала, а также из Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда и Казани. Студенты будут работать в семи государственных учреждениях округа. Среди них — департаменты экономики, молодежной политики, транспорта, имущественных отношений, природных ресурсов и экологии, информационных технологий и связи, а также в централизованной бухгалтерии Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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