В правительство Ямала устроились студенты

В правительство Ямала на стажировку устроились 15 студентов. Они стали участниками программы «Ямолод.Стажировка», которая реализуется в округе с 2022 года, об этом URA.RU стало известно их сообщения региональных властей.
«Новая программа „Ямолод.Стажировка“ объединила 15 начинающих специалистов в сферах информационных технологий, молодежной политики, экономики, финансов и других. Они смогут получить опыт работы в государственном секторе», — написали на сайте правительства ЯНАО.
Участники стажировки прибыли на стажировку из различных уголков Ямала, а также из Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда и Казани. Студенты будут работать в семи государственных учреждениях округа. Среди них — департаменты экономики, молодежной политики, транспорта, имущественных отношений, природных ресурсов и экологии, информационных технологий и связи, а также в централизованной бухгалтерии Ямала.
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