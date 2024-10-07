В Тюмени взлетят цены на замену зимней резины

В Тюмени к середине октября вырастут цены услуги шиномонтажных мастерских
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, колесо, сто, детали, автосервис
Первые автовладельцы заранее начали менять шины, пока нет очередей Фото:

В Тюмени к середине октября вырастут цены услуги шиномонтажных мастерских. Об этом URA.RU рассказали сами сотрудники СТО.

«Предварительной записи на замену шин — нет, все по „живой“ очереди. Сейчас минимальная стоимость — 2 300 за четыре колеса, к середине октября цена вырастет процентов на десять», — сообщили сотрудники мастерской «Радиус».

В другой тюменской СТО сообщили, что минимальная цена на замену зимних колес будет доходить до 3 000 рублей. По словам сотрудников, тюменцы уже начали постепенно «переобувать» автомобили, пока нет очередей.

Ранее агентство писало о том, что тюменским водителям посоветовали менять летнюю резину на зимнюю из-за предстоящего снега. Первые осадки ожидаются уже 9 октября.

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В Тюмени к середине октября вырастут цены услуги шиномонтажных мастерских. Об этом URA.RU рассказали сами сотрудники СТО. «Предварительной записи на замену шин — нет, все по „живой“ очереди. Сейчас минимальная стоимость — 2 300 за четыре колеса, к середине октября цена вырастет процентов на десять», — сообщили сотрудники мастерской «Радиус». В другой тюменской СТО сообщили, что минимальная цена на замену зимних колес будет доходить до 3 000 рублей. По словам сотрудников, тюменцы уже начали постепенно «переобувать» автомобили, пока нет очередей. Ранее агентство писало о том, что тюменским водителям посоветовали менять летнюю резину на зимнюю из-за предстоящего снега. Первые осадки ожидаются уже 9 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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