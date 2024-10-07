В Тюмени взлетят цены на замену зимней резины

В Тюмени к середине октября вырастут цены услуги шиномонтажных мастерских

Первые автовладельцы заранее начали менять шины, пока нет очередей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени к середине октября вырастут цены услуги шиномонтажных мастерских. Об этом URA.RU рассказали сами сотрудники СТО.

«Предварительной записи на замену шин — нет, все по „живой“ очереди. Сейчас минимальная стоимость — 2 300 за четыре колеса, к середине октября цена вырастет процентов на десять», — сообщили сотрудники мастерской «Радиус».

В другой тюменской СТО сообщили, что минимальная цена на замену зимних колес будет доходить до 3 000 рублей. По словам сотрудников, тюменцы уже начали постепенно «переобувать» автомобили, пока нет очередей.

Ранее агентство писало о том, что тюменским водителям посоветовали менять летнюю резину на зимнюю из-за предстоящего снега. Первые осадки ожидаются уже 9 октября.