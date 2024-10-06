06 октября 2024

Пристав из ХМАО получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам

Судебный пристав из ХМАО прекратила дело по алиментам, чтобы улучшить статистику
© Служба новостей «URA.RU»
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Пристав из Нижневартовска получила уголовное дело из-за желания улучшить статистику
Пристав из Нижневартовска получила уголовное дело из-за желания улучшить статистику Фото:

Прокуратура города Нижневартовска (ХМАО) обнаружила нарушения в работе отделения судебных приставов. Один из судебных приставов-исполнителей незаконно прекратил исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка, чтобы улучшить показатели своей деятельности.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебный пристав-исполнитель, с целью улучшения результатов служебной деятельности, вынесла заведомо незаконное постановление о прекращении исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

Приставы возобновили производство по взысканию семимиллионного долга по алиментам. Материалы проверки  прокуратура направила в следственный комитет надзорное ведомство контролирует ход расследования дела.

Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на сотрудника отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району. Силовики подозревают, что он переоформлял арестованные машины должников на других людей.

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Прокуратура города Нижневартовска (ХМАО) обнаружила нарушения в работе отделения судебных приставов. Один из судебных приставов-исполнителей незаконно прекратил исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка, чтобы улучшить показатели своей деятельности. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебный пристав-исполнитель, с целью улучшения результатов служебной деятельности, вынесла заведомо незаконное постановление о прекращении исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Приставы возобновили производство по взысканию семимиллионного долга по алиментам. Материалы проверки  прокуратура направила в следственный комитет надзорное ведомство контролирует ход расследования дела. Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на сотрудника отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району. Силовики подозревают, что он переоформлял арестованные машины должников на других людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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