Пристав из ХМАО получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам

Прокуратура города Нижневартовска (ХМАО) обнаружила нарушения в работе отделения судебных приставов. Один из судебных приставов-исполнителей незаконно прекратил исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка, чтобы улучшить показатели своей деятельности.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебный пристав-исполнитель, с целью улучшения результатов служебной деятельности, вынесла заведомо незаконное постановление о прекращении исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.
Приставы возобновили производство по взысканию семимиллионного долга по алиментам. Материалы проверки прокуратура направила в следственный комитет надзорное ведомство контролирует ход расследования дела.
Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на сотрудника отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району. Силовики подозревают, что он переоформлял арестованные машины должников на других людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!