Как получить большую скидку на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Чтобы получить такую скидку, нужно будет воспользоваться оплатой по QR-коду, напоминает городская мэрия.
«Во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC», — передает пресс-служба слова замдиректора департамента транспорта администрации Николая Вахлова.
Чеки выдаваться не будут, вместо этого контролеру можно показать справку о транзакции в приложении банка. Кондукторы перепроверят возможных безбилетников и с помощью терминала: им нужно будет ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира.
Ездить за 20 рублей можно будет до 31 декабря. Акция касается всех видов транспорта, кроме метро.
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