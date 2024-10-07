Как получить большую скидку на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

До 31 декабря екатеринбуржцы смогут отдавать за проезд 20 рублей

07 октября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Скидка будет действовать только в трамвае, троллейбусе и автобусе Фото: Илья Московец © URA.RU С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Чтобы получить такую скидку, нужно будет воспользоваться оплатой по QR-коду, напоминает городская мэрия. «Во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC», — передает пресс-служба слова замдиректора департамента транспорта администрации Николая Вахлова. Чеки выдаваться не будут, вместо этого контролеру можно показать справку о транзакции в приложении банка. Кондукторы перепроверят возможных безбилетников и с помощью терминала: им нужно будет ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира. Ездить за 20 рублей можно будет до 31 декабря. Акция касается всех видов транспорта, кроме метро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Чтобы получить такую скидку, нужно будет воспользоваться оплатой по QR-коду, напоминает городская мэрия. «Во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC», — передает пресс-служба слова замдиректора департамента транспорта администрации Николая Вахлова. Чеки выдаваться не будут, вместо этого контролеру можно показать справку о транзакции в приложении банка. Кондукторы перепроверят возможных безбилетников и с помощью терминала: им нужно будет ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира. Ездить за 20 рублей можно будет до 31 декабря. Акция касается всех видов транспорта, кроме метро.