Как получить большую скидку на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

До 31 декабря екатеринбуржцы смогут отдавать за проезд 20 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , общественный транспорт, трамвай, трехсекционный трамвай
Скидка будет действовать только в трамвае, троллейбусе и автобусе Фото:

С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Чтобы получить такую скидку, нужно будет воспользоваться оплатой по QR-коду, напоминает городская мэрия.

«Во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC», — передает пресс-служба слова замдиректора департамента транспорта администрации Николая Вахлова.

Чеки выдаваться не будут, вместо этого контролеру можно показать справку о транзакции в приложении банка. Кондукторы перепроверят возможных безбилетников и с помощью терминала: им нужно будет ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира.

Ездить за 20 рублей можно будет до 31 декабря. Акция касается всех видов транспорта, кроме метро.

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С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Чтобы получить такую скидку, нужно будет воспользоваться оплатой по QR-коду, напоминает городская мэрия. «Во всем подвижном составе города на стеклах у входов в общественный транспорт появляются синие наклейки с QR-кодом. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно либо просканировать его камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC», — передает пресс-служба слова замдиректора департамента транспорта администрации Николая Вахлова. Чеки выдаваться не будут, вместо этого контролеру можно показать справку о транзакции в приложении банка. Кондукторы перепроверят возможных безбилетников и с помощью терминала: им нужно будет ввести последние четыре цифры номера телефона пассажира. Ездить за 20 рублей можно будет до 31 декабря. Акция касается всех видов транспорта, кроме метро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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