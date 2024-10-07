Конституционный суд решит судьбу «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»

08 октября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Конституционный суд должен разъяснить вопрос и сроках давности по делам о национализации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Будущее национализированных в РФ предприятий, в том числе челябинских «Макфы», ЧЭМК, «Арианта», зависит от решения Конституционного суда РФ (КС РФ). Как пояснил URA.RU адвокат Евгений Ковалев, суд должен разрешить вопрос о сроках давности подобных дел. «Конституционный суд РФ должен дать ответ, с какого момента исчисляются сроки давности, и есть ли они вообще для этой категории дел. Ранее Верховный суд РФ отменял решения о национализации, указывая на эти самые сроки, которые, по сути, составляют три года. Если КС РФ поддержит данную позицию — Генпрокуратура „пролетит“ с исками о национализации», — сообщил URA.RU Евгений Ковалев. По его словам, если КС РФ укажет на сроки давности — решение должны будут применять во всех судах РФ. Рассмотрение запроса начнется 8 октября. «В запросе отмечается, что в судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы: в одних случаях допускается применение исковой давности, а в других, при сходных обстоятельствах, — не допускается. Это позволяет отдельным лицам избежать обращения коррупционно нажитого имущества в доход государства, создавая им необоснованные преимущества. Заявитель просит проверить оспариваемые нормы ГК РФ, полагая, что имеется неопределенность в применимости исковой давности к антикоррупционным искам, а сложившаяся противоречивая судебная практика может нарушать принципы равенства и верховенства закона», — говорится в сообщении КС РФ. «Макфа», ЧЭМК и «Ариант» были национализированы весной текущего года. В рамках судебных процессов на активы предприятий был наложен арест. Бывшие собственники считают претензии Генпрокуратуры необоснованными и пытаются вернуть утраченные активы в вышестоящих судебных инстанциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будущее национализированных в РФ предприятий, в том числе челябинских «Макфы», ЧЭМК, «Арианта», зависит от решения Конституционного суда РФ (КС РФ). Как пояснил URA.RU адвокат Евгений Ковалев, суд должен разрешить вопрос о сроках давности подобных дел. «Конституционный суд РФ должен дать ответ, с какого момента исчисляются сроки давности, и есть ли они вообще для этой категории дел. Ранее Верховный суд РФ отменял решения о национализации, указывая на эти самые сроки, которые, по сути, составляют три года. Если КС РФ поддержит данную позицию — Генпрокуратура „пролетит“ с исками о национализации», — сообщил URA.RU Евгений Ковалев. По его словам, если КС РФ укажет на сроки давности — решение должны будут применять во всех судах РФ. Рассмотрение запроса начнется 8 октября. «В запросе отмечается, что в судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы: в одних случаях допускается применение исковой давности, а в других, при сходных обстоятельствах, — не допускается. Это позволяет отдельным лицам избежать обращения коррупционно нажитого имущества в доход государства, создавая им необоснованные преимущества. Заявитель просит проверить оспариваемые нормы ГК РФ, полагая, что имеется неопределенность в применимости исковой давности к антикоррупционным искам, а сложившаяся противоречивая судебная практика может нарушать принципы равенства и верховенства закона», — говорится в сообщении КС РФ. «Макфа», ЧЭМК и «Ариант» были национализированы весной текущего года. В рамках судебных процессов на активы предприятий был наложен арест. Бывшие собственники считают претензии Генпрокуратуры необоснованными и пытаются вернуть утраченные активы в вышестоящих судебных инстанциях.