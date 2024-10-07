Кот-толстяк Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, решил обмануть ветеринаров во время очередного взвешивания. Он поставил одну лапу на пол, чтобы весить меньше. Видео об этом опубликовала врач клиники Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».
«Даже кошки иногда мухлюют», — написала ветеринар в сообщении. На видео показано, что кот весит 14,8 килограмма. Но когда он опустил лапу на пол, весы показали — 13,6 килограмма.
Несмотря на хитрости кота, он продолжает худеть. За десять дней Крошик скинул еще 200 граммов. На последнем взвешивании 26 сентября он весил 15 килограммов. Врачи клиники отмечают, что изменился и характер кота. Он стал более ласковым.
Ранее URA.RU рассказало, что Крошика нашли в подвале пермской больницы. Его вес составлял 17 килограммов. Волонтеры приюта «Матроскин» отнесли его на лечение в клинику и объявили сбор средств. Кот начал тренироваться, правильно питаться и ходить на физиопроцедуры. За его похудением стала следить зарубежная пресса.
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