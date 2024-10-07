Пермский кот-толстяк Крошик схитрил, чтобы весить меньше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот стал ласковее и хитрее
Кот стал ласковее и хитрее Фото:

Кот-толстяк Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, решил обмануть ветеринаров во время очередного взвешивания. Он поставил одну лапу на пол, чтобы весить меньше. Видео об этом опубликовала врач клиники Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».

«Даже кошки иногда мухлюют», — написала ветеринар в сообщении. На видео показано, что кот весит 14,8 килограмма. Но когда он опустил лапу на пол, весы показали — 13,6 килограмма.

Несмотря на хитрости кота, он продолжает худеть. За десять дней Крошик скинул еще 200 граммов. На последнем взвешивании 26 сентября он весил 15 килограммов. Врачи клиники отмечают, что изменился и характер кота. Он стал более ласковым.

Ранее URA.RU рассказало, что Крошика нашли в подвале пермской больницы. Его вес составлял 17 килограммов. Волонтеры приюта «Матроскин» отнесли его на лечение в клинику и объявили сбор средств. Кот начал тренироваться, правильно питаться и ходить на физиопроцедуры. За его похудением стала следить зарубежная пресса.

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Кот-толстяк Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, решил обмануть ветеринаров во время очередного взвешивания. Он поставил одну лапу на пол, чтобы весить меньше. Видео об этом опубликовала врач клиники Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas». «Даже кошки иногда мухлюют», — написала ветеринар в сообщении. На видео показано, что кот весит 14,8 килограмма. Но когда он опустил лапу на пол, весы показали — 13,6 килограмма. Несмотря на хитрости кота, он продолжает худеть. За десять дней Крошик скинул еще 200 граммов. На последнем взвешивании 26 сентября он весил 15 килограммов. Врачи клиники отмечают, что изменился и характер кота. Он стал более ласковым. Ранее URA.RU рассказало, что Крошика нашли в подвале пермской больницы. Его вес составлял 17 килограммов. Волонтеры приюта «Матроскин» отнесли его на лечение в клинику и объявили сбор средств. Кот начал тренироваться, правильно питаться и ходить на физиопроцедуры. За его похудением стала следить зарубежная пресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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