В Перми кот Крошик, который в конце августа весил 17 килограммов, продолжает проходить лечение от лишнего веса в клинике. За последние пять дней он похудел еще на 700 граммов. О том, как кот сбрасывает вес, рассказала врач реабилитолог, руководитель пермского ветеринарного реабилитационного центра Dogmas Екатерина Бедакова на брифинге для журналистов.
«В среду, 18 сентября, вес котика снизился до 15,2 килограмма. Он худеет не за счет голодания, а за счет физической активности, которой у него, возможно, в жизни никогда не было», — рассказала Екатерина Бедакова.
Она уточнила, что 28 августа Крошик поступил в клинику с весом 17 килограммов. То есть за три недели кот сбросил 1,8 килограмма. По словам врача, такой темп не считается критичным. «Если бы Крошик весил десять килограммов, это было бы много. Но кот весит в три раза больше обычного, поэтому в течении двух-трех месяцев резкое снижение веса продолжится, а затем замедлится», — добавила Бедакова.
Врачи поставили цель снизить вес кота до восьми килограммов. Для этого его кормят специальным кормом и тренируют. Кот ходит на специальной водной беговой дорожке и занимается кинезитерапией. Как пояснила врач, под кинезитерапией подразумевается физическая нагрузка, которую кот должен делать сам ежедневно. Например, его приводят в зал с нескользким полом, оставляют в одном углу, чтобы он перебежал в другой. Такое упражнение повторяют несколько раз. Недавно Крошика учили спрыгивать с небольшого возвышения на пол.
«Ни у нас, ни в подвале, где он жил, возможности спрыгивать куда-то у кота не было. Поэтому мы учим его этому. Сажу на маленький пуфик и жду, когда он спрыгнет. Но пока Крошик не понимает, как это делать. Тренировки даются ему очень тяжело. Когда его вес достигнет 12-13 килограммов, будем заниматься с ним кэтфитнесом. Это упражнения с мотивацией на еду. Например, перешагивать бортик или ставить лапки на мячик», — добавила врач.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми спасают кота Крошика, который весит 17 килограммов. Его раскормили сотрудники больницы, в подвале которой он жил. Кот даже не мог самостоятельно ходить. Волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику и начали сбор средств на лечение. Врачи Крошику прописали специальную диету и стали тренировать на беговой дорожке. О похудении пермского кота написали зарубежные СМИ.
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