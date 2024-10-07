В Екатеринбурге в гараже нашли труп рэпера. Фото

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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург, перекрытие дороги, происшествие, полиция, оцепление, перекрытие улиц, план перехват
Трагедия произошла на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в гараже нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Информацию URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил близкий артиста.

«Труп обнаружили в гараже на Уралмаше», — сказал первый собеседник. Родственник сообщил URA.RU, что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ответ от свердловского СКР ожидается.

Бражников родился 4 мая 1984 года. Жил на Уралмаше. Со школы связал свою жизнь с рэпом. В разное время работал диджеем, в Свердловской киностудии и преподавал в музыкальном кружке. После этого организовал свою студию звукозаписи — Da Ban Studio, работал с рэпером Витя АК-47, группой «Восточный округ» (Ямыч) и другими артистами.

У Бражникова остался сын. Редакция выражает искренние соболезнования его близким.

Алексею было 40 лет
Алексею было 40 лет
Фото:
Спецслужбы на месте ЧП
Спецслужбы на месте ЧП
Фото:

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В Екатеринбурге в гараже нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Информацию URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил близкий артиста. «Труп обнаружили в гараже на Уралмаше», — сказал первый собеседник. Родственник сообщил URA.RU, что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ответ от свердловского СКР ожидается. Бражников родился 4 мая 1984 года. Жил на Уралмаше. Со школы связал свою жизнь с рэпом. В разное время работал диджеем, в Свердловской киностудии и преподавал в музыкальном кружке. После этого организовал свою студию звукозаписи — Da Ban Studio, работал с рэпером Витя АК-47, группой «Восточный округ» (Ямыч) и другими артистами. У Бражникова остался сын. Редакция выражает искренние соболезнования его близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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