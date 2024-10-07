В Екатеринбурге в гараже нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Информацию URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил близкий артиста.
«Труп обнаружили в гараже на Уралмаше», — сказал первый собеседник. Родственник сообщил URA.RU, что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ответ от свердловского СКР ожидается.
Бражников родился 4 мая 1984 года. Жил на Уралмаше. Со школы связал свою жизнь с рэпом. В разное время работал диджеем, в Свердловской киностудии и преподавал в музыкальном кружке. После этого организовал свою студию звукозаписи — Da Ban Studio, работал с рэпером Витя АК-47, группой «Восточный округ» (Ямыч) и другими артистами.
У Бражникова остался сын. Редакция выражает искренние соболезнования его близким.
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