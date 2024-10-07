В Екатеринбурге в гараже нашли труп рэпера. Фото

07 октября 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Уралмаше (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в гараже нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Информацию URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил близкий артиста. «Труп обнаружили в гараже на Уралмаше», — сказал первый собеседник. Родственник сообщил URA.RU, что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ответ от свердловского СКР ожидается. Бражников родился 4 мая 1984 года. Жил на Уралмаше. Со школы связал свою жизнь с рэпом. В разное время работал диджеем, в Свердловской киностудии и преподавал в музыкальном кружке. После этого организовал свою студию звукозаписи — Da Ban Studio, работал с рэпером Витя АК-47, группой «Восточный округ» (Ямыч) и другими артистами. У Бражникова остался сын. Редакция выражает искренние соболезнования его близким. Алексею было 40 лет Фото: читатель URA.RU Спецслужбы на месте ЧП Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в гараже нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Информацию URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил близкий артиста. «Труп обнаружили в гараже на Уралмаше», — сказал первый собеседник. Родственник сообщил URA.RU, что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ответ от свердловского СКР ожидается. Бражников родился 4 мая 1984 года. Жил на Уралмаше. Со школы связал свою жизнь с рэпом. В разное время работал диджеем, в Свердловской киностудии и преподавал в музыкальном кружке. После этого организовал свою студию звукозаписи — Da Ban Studio, работал с рэпером Витя АК-47, группой «Восточный округ» (Ямыч) и другими артистами. У Бражникова остался сын. Редакция выражает искренние соболезнования его близким.