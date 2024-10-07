Самолет ямальского авиаперевозчика развернулся в небе из-за технического сбоя

Воздушное судно "Ямала" вернулось в аэропорт Тюмени
новость из сюжетаРабота авиакомпании «Ямал» и ее проблемы
Экипаж самолета, который вылетел из Тюмени в Надым, но вернулся обратно в аэропорт Рощино, принял такое решение из-за проблем с гидросистемой. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в АVIAINCIDENT.
«Ямал. RRJ-95. 7 октября 2024 года. Зона ответственности РЦ ЕС ОрВД Тюмени. ЭВС принял решение на возврат на аэродром вылета Тюмень по причине проблем с гидросистемой», — сообщили в telegram-канале АVIAINCIDENT.
Ранее URA.RU сообщило, что задержка авиарейса была зафиксирована на онлайн-табло аэропорта Рощино. Самолет должен был прилететь в Надым в 9:20.
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