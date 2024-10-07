Генштаб ВСУ запаниковал из-за ситуации на линии фронта

Для украинской стороны конфликта ситуация на линии фронта сложная
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Для Украины ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
«Ситуация на фронте остается напряженной», — написали в telegram-канале ведомства. По данным украинского Генштаба, тяжелее всего сейчас на лиманском, купянском, красноармейском и кухаруковском направлениях.
Ранее Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации ведомства, российские силы благодаря этому превосходству безостановочно атакую позиции украинских войск.
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