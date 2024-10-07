Генштаб ВСУ запаниковал из-за ситуации на линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на линии фронта остается тяжелой
© Служба новостей «URA.RU»
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Для украинской стороны конфликта ситуация на линии фронта сложная Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для Украины ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Ситуация на фронте остается напряженной», — написали в telegram-канале ведомства. По данным украинского Генштаба, тяжелее всего сейчас на лиманском, купянском, красноармейском и кухаруковском направлениях.

Ранее Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации ведомства, российские силы благодаря этому превосходству безостановочно атакую позиции украинских войск.

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Для Украины ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. «Ситуация на фронте остается напряженной», — написали в telegram-канале ведомства. По данным украинского Генштаба, тяжелее всего сейчас на лиманском, купянском, красноармейском и кухаруковском направлениях. Ранее Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации ведомства, российские силы благодаря этому превосходству безостановочно атакую позиции украинских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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