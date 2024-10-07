Генштаб ВСУ запаниковал из-за ситуации на линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на линии фронта остается тяжелой

07 октября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Для украинской стороны конфликта ситуация на линии фронта сложная Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Украины ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. «Ситуация на фронте остается напряженной», — написали в telegram-канале ведомства. По данным украинского Генштаба, тяжелее всего сейчас на лиманском, купянском, красноармейском и кухаруковском направлениях. Ранее Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации ведомства, российские силы благодаря этому превосходству безостановочно атакую позиции украинских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для Украины ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. «Ситуация на фронте остается напряженной», — написали в telegram-канале ведомства. По данным украинского Генштаба, тяжелее всего сейчас на лиманском, купянском, красноармейском и кухаруковском направлениях. Ранее Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации ведомства, российские силы благодаря этому превосходству безостановочно атакую позиции украинских войск.