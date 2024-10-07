Работал с Витей АК и «9 Грамм»: что известно о рэпере, чей труп нашли в гараже в Екатеринбурге

Погибший в Екатеринбурге рэпер MC Bandit записывал треки с Витей АК и «9 Грамм»

07 октября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Алексей Бражников записывал треки и в 2024 году Фото: страница Алексея Бражникова во «ВКонтакте» В гараже на Уралмаше в Екатеринбурге вечером 7 октября нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Исполнитель сам сочинял треки и сотрудничал с известными рэперами, среди которых 9 грамм, «Восточный округ», Витя АК, Леша Маэстро, Словетский и другими. Что известно о погибшем — в материале URA.RU. Биография Родился и вырос Алексей в микрорайоне Уралмаш. Со сверстниками у парня были натянутые отношения — в начале 1990-х школьники предпочитали слушать рок, а будущему артисту нравился хип-хоп, который многие на Урале не понимали. Первый трек Бражников написал, когда его не пустили на выпускной. После этого рэпер пообещал себе, что о нем узнают все. Музыкальная карьера Алексей создал Da Ban Design, которая занималась созданием логотипов, афиш и монтировала клипы. Тогда же MC Bandit начал раскручивать таких артистов, как «АК-47» и «Восточный округ», записывать совместные треки с «9 грамм», Лешей Маэстро, Словетским, Angel King, MC Sol, TIP, RaSta, проводить концерты в регионе и странах СНГ. «Мое отношение к рэпу — это толкать свою правду, невзирая на окружающих. Говорить правду!» — писал о себе Алексей. Последний трек артист выпустил в феврале 2024 года. Также за свою жизнь Бражников успел поработать диджеем, преподавателем кружка MC и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. У мужчины остался сын. MC Bandit снял видеоклип при участии Вити АК Скриншот из клипа «Не обсуждай мое имя»/ YouTube Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гараже на Уралмаше в Екатеринбурге вечером 7 октября нашли тело 40-летнего рэпера Алексея Бражникова, известного под псевдонимом MC Bandit. Исполнитель сам сочинял треки и сотрудничал с известными рэперами, среди которых 9 грамм, «Восточный округ», Витя АК, Леша Маэстро, Словетский и другими. Что известно о погибшем — в материале URA.RU. Родился и вырос Алексей в микрорайоне Уралмаш. Со сверстниками у парня были натянутые отношения — в начале 1990-х школьники предпочитали слушать рок, а будущему артисту нравился хип-хоп, который многие на Урале не понимали. Первый трек Бражников написал, когда его не пустили на выпускной. После этого рэпер пообещал себе, что о нем узнают все. Алексей создал Da Ban Design, которая занималась созданием логотипов, афиш и монтировала клипы. Тогда же MC Bandit начал раскручивать таких артистов, как «АК-47» и «Восточный округ», записывать совместные треки с «9 грамм», Лешей Маэстро, Словетским, Angel King, MC Sol, TIP, RaSta, проводить концерты в регионе и странах СНГ. «Мое отношение к рэпу — это толкать свою правду, невзирая на окружающих. Говорить правду!» — писал о себе Алексей. Последний трек артист выпустил в феврале 2024 года. Также за свою жизнь Бражников успел поработать диджеем, преподавателем кружка MC и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. У мужчины остался сын.