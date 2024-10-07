«Автомобилист» вырвал победу в КХЛ после трех поражений подряд. Видео

В Екатеринбурге «Автомобилист» выиграл у «Барыса» по ходу КХЛ

07 октября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Решающую шайбу забросил форвард «Автомобилиста» Брендан Лайпсик (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» вырвал победу у «Барыса» из Астаны (Казахстан) после трех проигранных игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 4:3 (1:2; 0:0; 3:1), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде «Автомобилист» поначалу активно шел вперед и даже забросил шайбу. Однако ее отменили из-за блокировки вратаря. Вскоре форварды «Барыса» дважды вышли из-под прессинга защитников и практически один на один переиграли вратаря. Первый гол залетел между ног вратарю Евгению Аликину от Максима Мухаметова. Удвоил преимущество Майкл Маклауд, обведя вратаря клюшкой. Вратаря «Автомобилиста» поменяли, вышел Владимир Галкин. Ближе к концовке уральцы наконец смогли забросить шайбу, впервые за три матча. Защитник Ник Эберт мощным дальним ударом сделал счет 1:2. Второй период прошел без заброшенных шайб, несмотря на попытки отыграться ХК «Автомобилист». В третьем периоде игроки «Автомобилиста» перевернули ход матча, несмотря на гол форварда «Барыса» Станислава Бочарова. Уральцы отличились трижды силами нападающих Семена Кизимова, капитана Анатолия Голышева и Брендана Лайпсика. После 14-го тура «Автомобилист» поднялся на вторую строчку в регулярном чемпионате и вновь стал лидером в Восточной конференции КХЛ с 18 очками. Прошлые три матча «Автомобилист» проиграл. Сначала разгромно уступил «Ак Барсу» из Казани — 2:6. После этого дважды потерпел поражение всухую: в овертайме от лидера КХЛ — ярославского «Локомотива» со счетом 0:1 и от «Сибири» из Новосибирска при счете 0:4. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» вырвал победу у «Барыса» из Астаны (Казахстан) после трех проигранных игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 4:3 (1:2; 0:0; 3:1), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде «Автомобилист» поначалу активно шел вперед и даже забросил шайбу. Однако ее отменили из-за блокировки вратаря. Вскоре форварды «Барыса» дважды вышли из-под прессинга защитников и практически один на один переиграли вратаря. Первый гол залетел между ног вратарю Евгению Аликину от Максима Мухаметова. Удвоил преимущество Майкл Маклауд, обведя вратаря клюшкой. Вратаря «Автомобилиста» поменяли, вышел Владимир Галкин. Ближе к концовке уральцы наконец смогли забросить шайбу, впервые за три матча. Защитник Ник Эберт мощным дальним ударом сделал счет 1:2. Второй период прошел без заброшенных шайб, несмотря на попытки отыграться ХК «Автомобилист». В третьем периоде игроки «Автомобилиста» перевернули ход матча, несмотря на гол форварда «Барыса» Станислава Бочарова. Уральцы отличились трижды силами нападающих Семена Кизимова, капитана Анатолия Голышева и Брендана Лайпсика. После 14-го тура «Автомобилист» поднялся на вторую строчку в регулярном чемпионате и вновь стал лидером в Восточной конференции КХЛ с 18 очками. Прошлые три матча «Автомобилист» проиграл. Сначала разгромно уступил «Ак Барсу» из Казани — 2:6. После этого дважды потерпел поражение всухую: в овертайме от лидера КХЛ — ярославского «Локомотива» со счетом 0:1 и от «Сибири» из Новосибирска при счете 0:4.