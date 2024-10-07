Российская спортсменка утонула во время заплыва в Барселоне

07 октября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Тело спортсменки было найдено в воде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Спортсменка из России, триатлонистка Елена Смирнова утонула во время плавательного этапа в Барселоне на соревнованиях Ironman. Трагедия произошла накануне, 6 октября, передает испанское издание Mundo Deportivo. «Тело 41-летней россиянки было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, однако она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу», — передает Sport 24 со ссылкой на Mundo Deportivo. Речь идет о триатлонистке Елене Смирновой. Она участвовала в соревнованиях Ironman. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсменка из России, триатлонистка Елена Смирнова утонула во время плавательного этапа в Барселоне на соревнованиях Ironman. Трагедия произошла накануне, 6 октября, передает испанское издание Mundo Deportivo. «Тело 41-летней россиянки было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, однако она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу», — передает Sport 24 со ссылкой на Mundo Deportivo. Речь идет о триатлонистке Елене Смирновой. Она участвовала в соревнованиях Ironman.