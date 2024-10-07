Российская спортсменка утонула во время заплыва в Барселоне

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Тело спортсменки было найдено в воде Фото:

Спортсменка из России, триатлонистка Елена Смирнова утонула во время плавательного этапа в Барселоне на соревнованиях Ironman. Трагедия произошла накануне, 6 октября, передает испанское издание Mundo Deportivo.

«Тело 41-летней россиянки было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, однако она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу», — передает Sport 24 со ссылкой на Mundo Deportivo. Речь идет о триатлонистке Елене Смирновой. Она участвовала в соревнованиях Ironman.

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Спортсменка из России, триатлонистка Елена Смирнова утонула во время плавательного этапа в Барселоне на соревнованиях Ironman. Трагедия произошла накануне, 6 октября, передает испанское издание Mundo Deportivo. «Тело 41-летней россиянки было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, однако она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу», — передает Sport 24 со ссылкой на Mundo Deportivo. Речь идет о триатлонистке Елене Смирновой. Она участвовала в соревнованиях Ironman.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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