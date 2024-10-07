В Свердловской области пошел первый снег. Видео

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Жители Нижнего Тагила заметили первый снег (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пошел первый снег. Видео поделился очевидец.

«Снег пошел», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Судя по прогнозу, сейчас температура воздуха в городе 5 градусов тепла.

Синоптик Алексей Пулин ранее сообщал, что предстоящая неделя 7—13 октября будет контрастной. По его словам, вторник может стать самым теплым днем октября в южной половине области, там можно ожидать до 20 градусов тепла. Однако уже к четвергу в большинстве районов ожидается установление снежного покрова, который в большинстве районов области может и не сойти.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пошел первый снег. Видео поделился очевидец. «Снег пошел», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Судя по прогнозу, сейчас температура воздуха в городе 5 градусов тепла. Синоптик Алексей Пулин ранее сообщал, что предстоящая неделя 7—13 октября будет контрастной. По его словам, вторник может стать самым теплым днем октября в южной половине области, там можно ожидать до 20 градусов тепла. Однако уже к четвергу в большинстве районов ожидается установление снежного покрова, который в большинстве районов области может и не сойти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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