В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пошел первый снег. Видео поделился очевидец.
«Снег пошел», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Судя по прогнозу, сейчас температура воздуха в городе 5 градусов тепла.
Синоптик Алексей Пулин ранее сообщал, что предстоящая неделя 7—13 октября будет контрастной. По его словам, вторник может стать самым теплым днем октября в южной половине области, там можно ожидать до 20 градусов тепла. Однако уже к четвергу в большинстве районов ожидается установление снежного покрова, который в большинстве районов области может и не сойти.
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