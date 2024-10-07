В Свердловской области пошел первый снег. Видео

07 октября 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Жители Нижнего Тагила заметили первый снег (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пошел первый снег. Видео поделился очевидец. «Снег пошел», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Судя по прогнозу, сейчас температура воздуха в городе 5 градусов тепла. Синоптик Алексей Пулин ранее сообщал, что предстоящая неделя 7—13 октября будет контрастной. По его словам, вторник может стать самым теплым днем октября в южной половине области, там можно ожидать до 20 градусов тепла. Однако уже к четвергу в большинстве районов ожидается установление снежного покрова, который в большинстве районов области может и не сойти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пошел первый снег. Видео поделился очевидец. «Снег пошел», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Судя по прогнозу, сейчас температура воздуха в городе 5 градусов тепла. Синоптик Алексей Пулин ранее сообщал, что предстоящая неделя 7—13 октября будет контрастной. По его словам, вторник может стать самым теплым днем октября в южной половине области, там можно ожидать до 20 градусов тепла. Однако уже к четвергу в большинстве районов ожидается установление снежного покрова, который в большинстве районов области может и не сойти.