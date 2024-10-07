07 октября 2024

Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию для Украины на торецком направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ теснят ВСУ под Торецком
ВС РФ теснят ВСУ под Торецком Фото:

Для ВСУ на Торецком направлении сложилась самая тяжелая ситуация, бойцы России вышли на восточные окраины города. Об этом рассказали в украинском Генштабе. 

«Самая горячая ситуация сейчас на Торецком направлении. Бои идут в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои идут буквально за каждый подъезд», — сказала спикер Луганского оперативного командования Анастасию Бобовникову в беседе с «РБК-Украина».

Она заявила, что ВС РФ зашли на восточную окраину города. Также они продвинулись по улице Центральной, в направлении шахты «Центральная».

Ранее ВС РФ успешно заняли Угледар, который является важным узловым пунктом в зоне спецоперации. ВСУ решили вывести своих бойцов ради сохранения личного состава. После поражения главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не собирается отбивать территории, а попытается укрепить уже занятые позиции.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть приведенную информацию. Ответ ожидается. 

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Для ВСУ на Торецком направлении сложилась самая тяжелая ситуация, бойцы России вышли на восточные окраины города. Об этом рассказали в украинском Генштабе.  «Самая горячая ситуация сейчас на Торецком направлении. Бои идут в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои идут буквально за каждый подъезд», — сказала спикер Луганского оперативного командования Анастасию Бобовникову в беседе с «РБК-Украина». Она заявила, что ВС РФ зашли на восточную окраину города. Также они продвинулись по улице Центральной, в направлении шахты «Центральная». Ранее ВС РФ успешно заняли Угледар, который является важным узловым пунктом в зоне спецоперации. ВСУ решили вывести своих бойцов ради сохранения личного состава. После поражения главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не собирается отбивать территории, а попытается укрепить уже занятые позиции. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть приведенную информацию. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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