Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию для Украины на торецком направлении

Для ВСУ на Торецком направлении сложилась самая тяжелая ситуация, бойцы России вышли на восточные окраины города. Об этом рассказали в украинском Генштабе.
«Самая горячая ситуация сейчас на Торецком направлении. Бои идут в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои идут буквально за каждый подъезд», — сказала спикер Луганского оперативного командования Анастасию Бобовникову в беседе с «РБК-Украина».
Она заявила, что ВС РФ зашли на восточную окраину города. Также они продвинулись по улице Центральной, в направлении шахты «Центральная».
Ранее ВС РФ успешно заняли Угледар, который является важным узловым пунктом в зоне спецоперации. ВСУ решили вывести своих бойцов ради сохранения личного состава. После поражения главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не собирается отбивать территории, а попытается укрепить уже занятые позиции.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть приведенную информацию. Ответ ожидается.
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