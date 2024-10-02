Bloomberg: потеря Угледара усилит давление на Зеленского

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На Владимира Зеленского может усилиться давление из-за потери контроля украинскими силами над Угледаром Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потеря Угледара ВСУ может привести к увеличению давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают в зарубежных СМИ.

«Потеря Угледара <…> может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть „победный план“, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир», — пишет издание Bloomberg.

Статья указывает, что предложенный Зеленским план не нашел теплого приема со стороны американского руководства во время его недавнего визита в Штаты. Тогда же кандидат на пост президента США Дональд Трамп подтвердил, что сможет положить конец конфликту в случае своей победы на выборах.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил, что ВСУ потеряли Угледар. Он также заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку, поскольку случившееся — «позор».

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Потеря Угледара ВСУ может привести к увеличению давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают в зарубежных СМИ. «Потеря Угледара <…> может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть „победный план“, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир», — пишет издание Bloomberg. Статья указывает, что предложенный Зеленским план не нашел теплого приема со стороны американского руководства во время его недавнего визита в Штаты. Тогда же кандидат на пост президента США Дональд Трамп подтвердил, что сможет положить конец конфликту в случае своей победы на выборах. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил, что ВСУ потеряли Угледар. Он также заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку, поскольку случившееся — «позор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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