В мире Украина Bloomberg: потеря Угледара усилит давление на Зеленского 02 октября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + На Владимира Зеленского может усилиться давление из-за потери контроля украинскими силами над Угледаром Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потеря Угледара ВСУ может привести к увеличению давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают в зарубежных СМИ. «Потеря Угледара <…> может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть „победный план“, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир», — пишет издание Bloomberg. Статья указывает, что предложенный Зеленским план не нашел теплого приема со стороны американского руководства во время его недавнего визита в Штаты. Тогда же кандидат на пост президента США Дональд Трамп подтвердил, что сможет положить конец конфликту в случае своей победы на выборах. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил, что ВСУ потеряли Угледар. Он также заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку, поскольку случившееся — «позор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Потеря Угледара ВСУ может привести к увеличению давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают в зарубежных СМИ. «Потеря Угледара <…> может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть „победный план“, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир», — пишет издание Bloomberg. Статья указывает, что предложенный Зеленским план не нашел теплого приема со стороны американского руководства во время его недавнего визита в Штаты. Тогда же кандидат на пост президента США Дональд Трамп подтвердил, что сможет положить конец конфликту в случае своей победы на выборах. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил, что ВСУ потеряли Угледар. Он также заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку, поскольку случившееся — «позор». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям