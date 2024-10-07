Жителей Первоуральска затопило соседскими фекалиями. Видео

08 октября 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Жильцы с июля жалуются на проблему с канализацией (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жильцы дома на улице Чкалова в Первоуральске (Свердловская область) пожаловались на серьезные проблемы с канализацией. По их словам, фекалии от соседей текут в ванны, раковины и унитазы квартир на первом этаже, а людям приходится вычерпывать отходы ведрами. Происходит это из-за не прочищенной ямы. Такое видео появилось в соцсетях. «На Чкалова, 31 все канализационные помои бегут в квартиры на первом этаже. С июля просим прочистить яму, в которую бежит канализация — ноль внимания. А сейчас уже вторую неделю все фекалии текут обратно в ванну, раковину и унитаз», — рассказывают пострадавшие жильцы, передает сообщество «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Люди вынуждены вычерпывать отходы ведрами и выносить на улицу. «Если второй этаж моется, то мы у себя сразу черпаем, чтобы вода не пошла на кухню», — говорят жильцы. Отмечается, что 7 октября специалисты приехали и откачали яму, но это не решило проблему: туалеты и ванны по-прежнему остаются залитыми сточными водами. Жители ожидают, когда коммунальные службы прочистят трубы, однако опасаются, что яма снова наполнится, и доступ к трубам будет затруднен. По словам жильцов, ситуация повторяется по кругу, и пока что решения проблемы не видно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Первоуральска. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы дома на улице Чкалова в Первоуральске (Свердловская область) пожаловались на серьезные проблемы с канализацией. По их словам, фекалии от соседей текут в ванны, раковины и унитазы квартир на первом этаже, а людям приходится вычерпывать отходы ведрами. Происходит это из-за не прочищенной ямы. Такое видео появилось в соцсетях. «На Чкалова, 31 все канализационные помои бегут в квартиры на первом этаже. С июля просим прочистить яму, в которую бежит канализация — ноль внимания. А сейчас уже вторую неделю все фекалии текут обратно в ванну, раковину и унитаз», — рассказывают пострадавшие жильцы, передает сообщество «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Люди вынуждены вычерпывать отходы ведрами и выносить на улицу. «Если второй этаж моется, то мы у себя сразу черпаем, чтобы вода не пошла на кухню», — говорят жильцы. Отмечается, что 7 октября специалисты приехали и откачали яму, но это не решило проблему: туалеты и ванны по-прежнему остаются залитыми сточными водами. Жители ожидают, когда коммунальные службы прочистят трубы, однако опасаются, что яма снова наполнится, и доступ к трубам будет затруднен. По словам жильцов, ситуация повторяется по кругу, и пока что решения проблемы не видно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Первоуральска. Ответ ожидается.