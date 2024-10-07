Между ХМАО и ЯНАО введены дополнительные речные рейсы

Перевозчик «Северречфлот» ввел пять дополнительных рейсов из Салехарда (ЯНАО) в Лопхари и в Березово (ХМАО), которые будут выполнены в период с 9 по 12 октября. Об этом в соцсети сообщили власти Шурышкарского района.
«Введены дополнительные рейсы водного транспорта по межмуниципальным маршрутам. Рейс по маршруту Салехард — Питляр — Горки — Лопхари и обратно планируется на 9 декабря», — сообщается в telegram-канале мэрии.
На 11 декабря запланирован рейс по маршруту Берёзово — Азовы — Мужи — Шурышкары — Салехард, а 12 октября судно пойдет в обратном направлении. Помимо этого, 12 октября будет осуществлена перевозка пассажиров по направлению Салехард — Питляр — Горки — Лопхари — Берёзово. Уточняется, что рейсы будут выполнены при благоприятных метеоусловиях.
О закрытии навигации на реке Пур ранее сообщили власти Пуровского района в соцсети. Последний рейс был выполнен 6 октября.
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