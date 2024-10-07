07 октября 2024

Граждане России стали рекордно меньше употреблять алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , вино, шампанское, выпивка, алкоголь, спиртное, фужер
52% россиян, употребляющих алкоголь, предпочитают некрепкие напитки Фото:

Почти половина россиян (48%) воздерживаются от употребления спиртных напитков, что почти равно числу тех, кто их употребляет (52%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«За последние 20 лет произошли два важных изменения… Среди россиян снизились объемы потребления, а также изменилась его структура», — отмечает Кирилл Родин, директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти, передает газета «Ведомости». Эти изменения связаны с развитием здорового образа жизни, регулированием продажи алкоголя и борьбой с контрафактом.

Двадцать лет назад трезвенников было втрое меньше, чем потребителей алкоголя (27% против 73%). Сейчас же 52% россиян, употребляющих алкоголь, предпочитают некрепкие напитки. На первом месте вино (19%), а пиво и водка следуют за ним (18 и 11% соответственно). Родин выражает надежду на продолжение тренда снижения потребления алкоголя при сохранении комплексного подхода к здоровому образу жизни.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что регулярное потребление фастфуда, алкоголя и мучных изделий может способствовать развитию депрессии. Он подчеркнул, что эйфория от употребления алкоголя часто сменяется дисфорией, состоянием пониженного настроения с элементами раздражительности. По мнению специалиста, неправильное питание негативно сказывается на психическом здоровье, вызывая слабость и снижение когнитивных функций.

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Почти половина россиян (48%) воздерживаются от употребления спиртных напитков, что почти равно числу тех, кто их употребляет (52%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. «За последние 20 лет произошли два важных изменения… Среди россиян снизились объемы потребления, а также изменилась его структура», — отмечает Кирилл Родин, директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти, передает газета «Ведомости». Эти изменения связаны с развитием здорового образа жизни, регулированием продажи алкоголя и борьбой с контрафактом. Двадцать лет назад трезвенников было втрое меньше, чем потребителей алкоголя (27% против 73%). Сейчас же 52% россиян, употребляющих алкоголь, предпочитают некрепкие напитки. На первом месте вино (19%), а пиво и водка следуют за ним (18 и 11% соответственно). Родин выражает надежду на продолжение тренда снижения потребления алкоголя при сохранении комплексного подхода к здоровому образу жизни. Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что регулярное потребление фастфуда, алкоголя и мучных изделий может способствовать развитию депрессии. Он подчеркнул, что эйфория от употребления алкоголя часто сменяется дисфорией, состоянием пониженного настроения с элементами раздражительности. По мнению специалиста, неправильное питание негативно сказывается на психическом здоровье, вызывая слабость и снижение когнитивных функций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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