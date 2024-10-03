03 октября 2024

Психотерапевт назвал продукты, вызывающие депрессию

Врач Кульгавчук: фастфуд и алкоголь могут способствовать развитию депрессии
© Служба новостей «URA.RU»
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Употребление мучных изделий и фастфуда на 40% повышает шанс развития депрессии Фото:

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд».

«Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд».

По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии.

Ранее были названы пять продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и могут способствовать долголетию. К ним относятся орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло.

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Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд». «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд». По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии. Ранее были названы пять продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и могут способствовать долголетию. К ним относятся орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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