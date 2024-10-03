Психотерапевт назвал продукты, вызывающие депрессию

Врач Кульгавчук: фастфуд и алкоголь могут способствовать развитию депрессии

04 октября 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Употребление мучных изделий и фастфуда на 40% повышает шанс развития депрессии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд». «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд». По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии. Ранее были названы пять продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и могут способствовать долголетию. К ним относятся орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд». «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд». По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии. Ранее были названы пять продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и могут способствовать долголетию. К ним относятся орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло.