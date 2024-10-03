Психотерапевт назвал продукты, вызывающие депрессию

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд».
«Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд».
По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии.
Ранее были названы пять продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и могут способствовать долголетию. К ним относятся орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло.
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Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных продуктов может увеличить риск депрессии. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью деловому изданию «Взгляд». «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией — пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим», — отметил Кульгавчук. Передает деловое издание «Взгляд». По словам специалиста, неправильное питание влияет на психическое состояние, вызывая слабость, усталость и снижение когнитивных функций. Он также объяснил, что употребление мучных изделий и фастфуда приводит к накоплению трансжиров в организме, что на 40% повышает шансы развития депрессии. Ранее были названы пять продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и могут способствовать долголетию. К ним относятся орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло.