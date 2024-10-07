Общий объем внешней помощи Украине достиг почти 300 миллиардов долларов. Такую оценку дал экс-президент США и кандидат на пост главы страны Дональд Трамп.
«Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины», — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News. Кандидат в президенты не уточнил, на чем именно основана его оценка инвестиций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что поставки вооружений из Западной Европы и других регионов не способствуют мирному урегулированию конфликта, а напротив, непосредственно вовлекают страны НАТО в военные действия. Министр в связи с этим подчеркивал, что Украина уменьшается каждый раз, когда срываются переговоры с Россией, передает RT.
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