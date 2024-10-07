07 октября 2024

Дональд Трамп: помощь Киеву достигла почти 300 миллиардов долларов

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Трамп оценил инвестиции Запада в украинскую экономику
Трамп оценил инвестиции Запада в украинскую экономику Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Общий объем внешней помощи Украине достиг почти 300 миллиардов долларов. Такую оценку дал экс-президент США и кандидат на пост главы страны Дональд Трамп.

«Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины», — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News. Кандидат в президенты не уточнил, на чем именно основана его оценка инвестиций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что поставки вооружений из Западной Европы и других регионов не способствуют мирному урегулированию конфликта, а напротив, непосредственно вовлекают страны НАТО в военные действия. Министр в связи с этим подчеркивал, что Украина уменьшается каждый раз, когда срываются переговоры с Россией, передает RT.

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Общий объем внешней помощи Украине достиг почти 300 миллиардов долларов. Такую оценку дал экс-президент США и кандидат на пост главы страны Дональд Трамп. «Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины», — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News. Кандидат в президенты не уточнил, на чем именно основана его оценка инвестиций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что поставки вооружений из Западной Европы и других регионов не способствуют мирному урегулированию конфликта, а напротив, непосредственно вовлекают страны НАТО в военные действия. Министр в связи с этим подчеркивал, что Украина уменьшается каждый раз, когда срываются переговоры с Россией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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