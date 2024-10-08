В Госдуме предложили выплатить 13-й пенсию россиянам в конце года

Пенсионерам стоит выплатить 13-ю пенсию в конце декабря. С таким письмом глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — говорится в письме Миронова, его слова приводят «Известия».
Также он добавил, что сейчас пенсия ниже средней зарплаты в четыре раза. Это абсолютно несправедливо, учитывая, что многие пенсионеры сегодня живут за чертой бедности.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий с 2025 года, который был приостановлен с 2015 года. 30 сентября стало известно, что страховые пенсии планируется проиндексировать на 7,3%.
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