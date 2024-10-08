В Госдуме предложили выплатить 13-й пенсию россиянам в конце года

Сергей Миронов предложил выплатить пенсионерам 13-пенсию в декабре

08 октября 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов отметил, что за чертой бедности живет много пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерам стоит выплатить 13-ю пенсию в конце декабря. С таким письмом глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — говорится в письме Миронова, его слова приводят «Известия». Также он добавил, что сейчас пенсия ниже средней зарплаты в четыре раза. Это абсолютно несправедливо, учитывая, что многие пенсионеры сегодня живут за чертой бедности. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий с 2025 года, который был приостановлен с 2015 года. 30 сентября стало известно, что страховые пенсии планируется проиндексировать на 7,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерам стоит выплатить 13-ю пенсию в конце декабря. С таким письмом глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — говорится в письме Миронова, его слова приводят «Известия». Также он добавил, что сейчас пенсия ниже средней зарплаты в четыре раза. Это абсолютно несправедливо, учитывая, что многие пенсионеры сегодня живут за чертой бедности. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий с 2025 года, который был приостановлен с 2015 года. 30 сентября стало известно, что страховые пенсии планируется проиндексировать на 7,3%.