07 октября 2024

В Челябинской области двое мужчин погибли после ДТП с возгоранием. Видео

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В Челябинской области произошло ДТП, погибли двое мужчин Фото:

Авария, в результате которой погибли двое мужчин, произошла поздно вечером 7 октября на территории Чебаркульского района Челябинской области. Машина выехала с дороги, опрокинулась и загорелась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«7 октября в 23:15 на автодороге Чебаркуль — Уйское — Сурменевский водитель не справился с управлением. В результате совершил съезд в левый кювет, после чего опрокинулся. Далее произошло возгорание», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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Авария, в результате которой погибли двое мужчин, произошла поздно вечером 7 октября на территории Чебаркульского района Челябинской области. Машина выехала с дороги, опрокинулась и загорелась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «7 октября в 23:15 на автодороге Чебаркуль — Уйское — Сурменевский водитель не справился с управлением. В результате совершил съезд в левый кювет, после чего опрокинулся. Далее произошло возгорание», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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