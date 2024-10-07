Авария, в результате которой погибли двое мужчин, произошла поздно вечером 7 октября на территории Чебаркульского района Челябинской области. Машина выехала с дороги, опрокинулась и загорелась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«7 октября в 23:15 на автодороге Чебаркуль — Уйское — Сурменевский водитель не справился с управлением. В результате совершил съезд в левый кювет, после чего опрокинулся. Далее произошло возгорание», — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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