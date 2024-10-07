На место ДТП приехали инспекторы
В Екатеринбурге утром 8 октября жители микрорайона ЖБИ встали в огромную пробку из-за аварии с автобусом и трамваем. Об этом рассказал очевидец.
«На Малышевском мосту из-за ДТП с автобусом встали трамваи. В аварии никто не пострадал», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!