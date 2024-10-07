07 октября 2024

В Екатеринбурге на ЖБИ образовался затор из-за аварии с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , гаишник, гибдд, регулировка движения, дпс, дорожный патруль, дорожно-патрульная служба, сотрудинк дпс
На место ДТП приехали инспекторы Фото:

В Екатеринбурге утром 8 октября жители микрорайона ЖБИ встали в огромную пробку из-за аварии с автобусом и трамваем. Об этом рассказал очевидец.

«На Малышевском мосту из-за ДТП с автобусом встали трамваи. В аварии никто не пострадал», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге утром 8 октября жители микрорайона ЖБИ встали в огромную пробку из-за аварии с автобусом и трамваем. Об этом рассказал очевидец. «На Малышевском мосту из-за ДТП с автобусом встали трамваи. В аварии никто не пострадал», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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