Челябинские инженеры передали «Народному фронту» партию «глушилок» для беспилотников. Устройства, разработанные специалистами, уже успешно протестированы в условиях боевых действий в зоне СВО, сообщили 8 октября в пресс-службе ОНФ региона.
«Инженеры разработали эффективные „глушилки“ для дронов, которые уже опробовали в деле на передовой. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить вражескую технику не только в определенном направлении, а словно защитным куполом укрывать российских военнослужащих», — заявили в пресс-службе «Народного фронта Челябинской области».
В эфире телеканала «Звезда» рассказали про инженеров и их разработки. Там уточнил, что до СВО челябинские специалисты занимались созданием дронов для аграриев и видеооператоров. Точка сборки РЭБов находилась в Магнитогорске (Челябинская область) в многоквартирном доме. Тестирование такого вида устройств доставляло неудобства. У жителей отключалась сеть и Wi-Fi, отметил один из разработчиков.
Одну из созданных моделей системы радиоэлектронной борьбы назвали «Барс». Инженеры собрали за сутки. РЭБ «Барс» весит три килограмма, однако способен нести до десятка боезарядов.
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