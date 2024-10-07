Свердловский экс-чиновник набрал взяток на 12 миллионов

Экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова обвиняют в получении взятки в 12,1 млн рублей за покровительство дорожным предприятиям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, Данилов в ходе личных встреч с руководителями дорожных организаций указывал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство. При этом суммы предполагаемых взяток, а также конкретные действия, которые будут совершены за переданные ему денежные средства, сторонами не обсуждались. В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года он получил в качестве взятки 12,1 млн рублей», — сказали в ведомстве.
Указания Данилову давал бывший свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, также ставший фигурантом уголовного дела. Силовики считают, что он получил взятку — четыре миллиона рублей — за выбивание госконтрактов. Заключить их с определенными компаниями он поручал именно Данилову.
Старков и Данилов вину признали полностью. Их дела скоро будут направлены в суды Екатеринбурга.
Данилов был задержан в сентябре 2023 года. Вскоре его сняли с должности, отправляли в СИЗО, но после перевели под домашний арест. Считается, что именно он дал показания на своего бывшего шефа — Старкова. Узнав о претензиях силовиков, он, по словам его адвоката, приехал в Екатеринбург и сдался 9 июля 2024-го.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!