Свердловский экс-чиновник набрал взяток на 12 миллионов

В деле бывшего главного свердловского дорожника Данилова всплыла взятка в 12 млн

08 октября 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Вячеслав Данилов признал вину полностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО Экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова обвиняют в получении взятки в 12,1 млн рублей за покровительство дорожным предприятиям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, Данилов в ходе личных встреч с руководителями дорожных организаций указывал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство. При этом суммы предполагаемых взяток, а также конкретные действия, которые будут совершены за переданные ему денежные средства, сторонами не обсуждались. В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года он получил в качестве взятки 12,1 млн рублей», — сказали в ведомстве. Указания Данилову давал бывший свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, также ставший фигурантом уголовного дела. Силовики считают, что он получил взятку — четыре миллиона рублей — за выбивание госконтрактов. Заключить их с определенными компаниями он поручал именно Данилову. Старков и Данилов вину признали полностью. Их дела скоро будут направлены в суды Екатеринбурга. Данилов был задержан в сентябре 2023 года. Вскоре его сняли с должности, отправляли в СИЗО, но после перевели под домашний арест. Считается, что именно он дал показания на своего бывшего шефа — Старкова. Узнав о претензиях силовиков, он, по словам его адвоката, приехал в Екатеринбург и сдался 9 июля 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова обвиняют в получении взятки в 12,1 млн рублей за покровительство дорожным предприятиям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, Данилов в ходе личных встреч с руководителями дорожных организаций указывал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство. При этом суммы предполагаемых взяток, а также конкретные действия, которые будут совершены за переданные ему денежные средства, сторонами не обсуждались. В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года он получил в качестве взятки 12,1 млн рублей», — сказали в ведомстве. Указания Данилову давал бывший свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, также ставший фигурантом уголовного дела. Силовики считают, что он получил взятку — четыре миллиона рублей — за выбивание госконтрактов. Заключить их с определенными компаниями он поручал именно Данилову. Старков и Данилов вину признали полностью. Их дела скоро будут направлены в суды Екатеринбурга. Данилов был задержан в сентябре 2023 года. Вскоре его сняли с должности, отправляли в СИЗО, но после перевели под домашний арест. Считается, что именно он дал показания на своего бывшего шефа — Старкова. Узнав о претензиях силовиков, он, по словам его адвоката, приехал в Екатеринбург и сдался 9 июля 2024-го.