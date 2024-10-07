07 октября 2024

Курганский перевозчик резко повысил стоимость проезда

© Служба новостей «URA.RU»
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На маршруте «Курган — Галишово» подняли проезд на 20 рублей
На маршруте «Курган — Галишово» подняли проезд на 20 рублей Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Перевозчик Андрей Тупикин поднял стоимость проезда по пригородному маршруту «Курган — Галишово». Цена билета с 7 октября выросла со 110 до 130 рублей. Об корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей.

«На автобусе, следующему по маршруту „Курган — Галишово“ резко подняли стоимость билета. С 7 октября цена билета составляет 130 рублей. До этого два года платили по 110 рублей», — рассказал пассажир 

За последние два года перевозчик поднимал стоимость проезда на 10 рублей. Повышение цены билета связывали с тем, что на участке дороги от села Менщикова до деревни Галишово плохая дорога. 

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Перевозчик Андрей Тупикин поднял стоимость проезда по пригородному маршруту «Курган — Галишово». Цена билета с 7 октября выросла со 110 до 130 рублей. Об корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. «На автобусе, следующему по маршруту „Курган — Галишово“ резко подняли стоимость билета. С 7 октября цена билета составляет 130 рублей. До этого два года платили по 110 рублей», — рассказал пассажир  За последние два года перевозчик поднимал стоимость проезда на 10 рублей. Повышение цены билета связывали с тем, что на участке дороги от села Менщикова до деревни Галишово плохая дорога. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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