Курганский перевозчик резко повысил стоимость проезда

На маршруте «Курган — Галишово» подняли проезд на 20 рублей
новость из сюжетаПередел транспортного рынка в Кургане
Перевозчик Андрей Тупикин поднял стоимость проезда по пригородному маршруту «Курган — Галишово». Цена билета с 7 октября выросла со 110 до 130 рублей. Об корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей.
«На автобусе, следующему по маршруту „Курган — Галишово“ резко подняли стоимость билета. С 7 октября цена билета составляет 130 рублей. До этого два года платили по 110 рублей», — рассказал пассажир
За последние два года перевозчик поднимал стоимость проезда на 10 рублей. Повышение цены билета связывали с тем, что на участке дороги от села Менщикова до деревни Галишово плохая дорога.
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