В Курганской области на нескольких маршрутах подняли стоимость проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области перевозчики без предупреждения повысили цену на проезд в автобусах. На маршруте «Курган—Галишово» (Кетовский район) стоимость билета подняли на пять рублей. На маршруте «Курган—Варгаши» — на десять рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали очевидцы.

Многие пассажиры оказались недовольны таким повышением. «Нас никто даже не предупредил. Ни перевозчики, ни автовокзал. Не было никаких объявлений в автобусах и сайте автовокзала. Как обычно просто взяли и подняли цены. Поставили нас перед фактом. До Галишово всего 40 километров, до Варгашей еще меньше. Куда поднимают цены?» — возмущаются курганцы.

В справочной курганского автовокзала подтвердили повышение цен. «Да, цена поднялась на нескольких маршрутах. Билет до Галишово теперь стоит 105 рублей. Проезд подорожал на пять рублей. Билет до Варгашей стоит 130 рублей. Стоимость билета перевозчик поднял на десять рублей», — рассказал сотрудник автовокзала.

Также цена билетов выросла на двух междугородних рейсах: «Курган—Челябинск» на 40 рублей и «Курган—Екатеринбург» на 30-40 рублей. По словам перевозчиков, это связано с подорожанием запчастей и техники.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на нескольких курганских маршрутах подняли стоимость проезда до 33 рублей. В мэрии Кургана объяснили повышение значительным ростом ее себестоимости. После представители областного правительства, администрации города и компании-перевозчика нашли способ вернуть стоимость на прежний уровень.

На маршруте «Курган—Галишово» подняли стоимость проезда со 100 рублей до 105 рублей.

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