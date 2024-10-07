07 октября 2024

В челябинских садах созрели яблоки с верблюдом на кожуре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яблоки для наклеек выбирают определенных сортов
Яблоки для наклеек выбирают определенных сортов Фото:

В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) созрели яблоки с изображением верблюда на поверхности. Как URA.RU заявила управляющая Ольга Сегаль, плоды используют для выставок и конференций.

«Провели эксперимент, сделали наклейки. Специально выбирали изображение животного. Взяли одногорбого верблюда с герба региона», — поделилась с URA.RU Сегаль.

На будущий год стикеры будут клеить во второй половине августа, когда яблоко начинает наливаться соком и краснеть. Также, учитывая определенную долю отбраковки, садоводы покроют наклейками больший процент плодов.

Сегаль упомянула, что для создания нужного эффекта использовались сорта яблок «Краса Свердловска» и «Настенька». Стикеры прицепляли на сторону без листьев, чтобы обеспечить прямое попадание солнечных лучей.

Первым мероприятием, где покажут яблоки, станет конференция «Стальные кружева Урала», которая пройдет в Челябинске в выходные. В будущем «Григорьевские сады» будут клеить на яблоки также другие трафареты. Начнут с собственного логотипа.

Первым опытом садоводы поделятся на конференции в Челябинске
Первым опытом садоводы поделятся на конференции в Челябинске
Фото:

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В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) созрели яблоки с изображением верблюда на поверхности. Как URA.RU заявила управляющая Ольга Сегаль, плоды используют для выставок и конференций. «Провели эксперимент, сделали наклейки. Специально выбирали изображение животного. Взяли одногорбого верблюда с герба региона», — поделилась с URA.RU Сегаль. На будущий год стикеры будут клеить во второй половине августа, когда яблоко начинает наливаться соком и краснеть. Также, учитывая определенную долю отбраковки, садоводы покроют наклейками больший процент плодов. Сегаль упомянула, что для создания нужного эффекта использовались сорта яблок «Краса Свердловска» и «Настенька». Стикеры прицепляли на сторону без листьев, чтобы обеспечить прямое попадание солнечных лучей. Первым мероприятием, где покажут яблоки, станет конференция «Стальные кружева Урала», которая пройдет в Челябинске в выходные. В будущем «Григорьевские сады» будут клеить на яблоки также другие трафареты. Начнут с собственного логотипа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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