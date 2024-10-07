В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) созрели яблоки с изображением верблюда на поверхности. Как URA.RU заявила управляющая Ольга Сегаль, плоды используют для выставок и конференций.
«Провели эксперимент, сделали наклейки. Специально выбирали изображение животного. Взяли одногорбого верблюда с герба региона», — поделилась с URA.RU Сегаль.
На будущий год стикеры будут клеить во второй половине августа, когда яблоко начинает наливаться соком и краснеть. Также, учитывая определенную долю отбраковки, садоводы покроют наклейками больший процент плодов.
Сегаль упомянула, что для создания нужного эффекта использовались сорта яблок «Краса Свердловска» и «Настенька». Стикеры прицепляли на сторону без листьев, чтобы обеспечить прямое попадание солнечных лучей.
Первым мероприятием, где покажут яблоки, станет конференция «Стальные кружева Урала», которая пройдет в Челябинске в выходные. В будущем «Григорьевские сады» будут клеить на яблоки также другие трафареты. Начнут с собственного логотипа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!