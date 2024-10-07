В Екатеринбурге утром 8 октября автобус с пассажирами снес Lada Largus на перекрестке улиц Московская — Щорса. В аварии пострадал девятилетний ребенок и 71-летняя женщина. Из-за ДТП движение встало сразу на нескольких улицах, рассказал URA.RU очевидец.
«Пассажирский автобус снес легковушку Lada. Пострадал девятилетний пассажир общественного транспорта и 71-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ребенка увезли в детскую клиническую больницу №9», — сказал собеседник.
Судя по карте, затор образовался на улицах Шаумяна, Московской, Амундсена и Щорса. На месте аварии работают сотрудники городской Госавтоинспекции и медики.
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