07 октября 2024

Автобус с пассажирами снес легковушку в Екатеринбурге, движение встало. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают инспекторы и медики Фото:

В Екатеринбурге утром 8 октября автобус с пассажирами снес Lada Largus на перекрестке улиц Московская — Щорса. В аварии пострадал девятилетний ребенок и 71-летняя женщина. Из-за ДТП движение встало сразу на нескольких улицах, рассказал URA.RU очевидец.

«Пассажирский автобус снес легковушку Lada. Пострадал девятилетний пассажир общественного транспорта и 71-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ребенка увезли в детскую клиническую больницу №9», — сказал собеседник.

Судя по карте, затор образовался на улицах Шаумяна, Московской, Амундсена и Щорса. На месте аварии работают сотрудники городской Госавтоинспекции и медики.

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В Екатеринбурге утром 8 октября автобус с пассажирами снес Lada Largus на перекрестке улиц Московская — Щорса. В аварии пострадал девятилетний ребенок и 71-летняя женщина. Из-за ДТП движение встало сразу на нескольких улицах, рассказал URA.RU очевидец. «Пассажирский автобус снес легковушку Lada. Пострадал девятилетний пассажир общественного транспорта и 71-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ребенка увезли в детскую клиническую больницу №9», — сказал собеседник. Судя по карте, затор образовался на улицах Шаумяна, Московской, Амундсена и Щорса. На месте аварии работают сотрудники городской Госавтоинспекции и медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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