08 октября 2024

В элитном поселке Екатеринбурга продают комплекс с фонтаном и садом. Фото

В поселке под Екатеринбургом продают комплекс построек за 54 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , баня, жар, сауна, парная
На участке есть баня из сруба северных деревьев Фото:

В элитном поселке «Палникс» под Екатеринбургом продают комплекс построек, в который входят коттедж, баня, спортзал и гараж. Участок со зданиями стоит 54,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость».

«Предлагается к продаже эксклюзивный объект — комплекс построек, состоящий из коттеджа, зала с для бассейна и выходом в баню, гаража на два машиноместа. На участке выполнен ландшафтный дизайн: высажены фруктовые деревья и декоративные кустарники, работает фонтан», — указал продавец в объявлении. В коттедже два этажа, а кроме них еще мансардный и цокольный этажи.

На первом этаже находятся кабинет, библиотека и камин. На втором — хозяйская спальня, джакузи, гардеробная. На мансарде три спальни и ванная комната с джакузи. По словам продавца, лампы в доме привезены из-за границы, техническое оборудование немецкое, баня выполнена из сруба северных деревьев.

Один квадратный метр недвижимости стоит 82,4 тысячи рублей. При покупке комплекса в ипотеку под 22,5-23,7% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составит 727,6 тысяч рублей.

В середине участка находится фонтан
В середине участка находится фонтан
В гараже два машиноместа
В гараже два машиноместа
На первом этаже есть настоящий камин
На первом этаже есть настоящий камин
Внутри дома много пространства
Внутри дома много пространства
Для занятий спортом есть отдельный зал
Для занятий спортом есть отдельный зал
Баня сделана из северных деревьев
Баня сделана из северных деревьев
На территории благоустроен сад
На территории благоустроен сад

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В элитном поселке «Палникс» под Екатеринбургом продают комплекс построек, в который входят коттедж, баня, спортзал и гараж. Участок со зданиями стоит 54,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». «Предлагается к продаже эксклюзивный объект — комплекс построек, состоящий из коттеджа, зала с для бассейна и выходом в баню, гаража на два машиноместа. На участке выполнен ландшафтный дизайн: высажены фруктовые деревья и декоративные кустарники, работает фонтан», — указал продавец в объявлении. В коттедже два этажа, а кроме них еще мансардный и цокольный этажи. На первом этаже находятся кабинет, библиотека и камин. На втором — хозяйская спальня, джакузи, гардеробная. На мансарде три спальни и ванная комната с джакузи. По словам продавца, лампы в доме привезены из-за границы, техническое оборудование немецкое, баня выполнена из сруба северных деревьев. Один квадратный метр недвижимости стоит 82,4 тысячи рублей. При покупке комплекса в ипотеку под 22,5-23,7% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составит 727,6 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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