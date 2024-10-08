В элитном поселке «Палникс» под Екатеринбургом продают комплекс построек, в который входят коттедж, баня, спортзал и гараж. Участок со зданиями стоит 54,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость».
«Предлагается к продаже эксклюзивный объект — комплекс построек, состоящий из коттеджа, зала с для бассейна и выходом в баню, гаража на два машиноместа. На участке выполнен ландшафтный дизайн: высажены фруктовые деревья и декоративные кустарники, работает фонтан», — указал продавец в объявлении. В коттедже два этажа, а кроме них еще мансардный и цокольный этажи.
На первом этаже находятся кабинет, библиотека и камин. На втором — хозяйская спальня, джакузи, гардеробная. На мансарде три спальни и ванная комната с джакузи. По словам продавца, лампы в доме привезены из-за границы, техническое оборудование немецкое, баня выполнена из сруба северных деревьев.
Один квадратный метр недвижимости стоит 82,4 тысячи рублей. При покупке комплекса в ипотеку под 22,5-23,7% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составит 727,6 тысяч рублей.
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В элитном поселке «Палникс» под Екатеринбургом продают комплекс построек, в который входят коттедж, баня, спортзал и гараж. Участок со зданиями стоит 54,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». «Предлагается к продаже эксклюзивный объект — комплекс построек, состоящий из коттеджа, зала с для бассейна и выходом в баню, гаража на два машиноместа. На участке выполнен ландшафтный дизайн: высажены фруктовые деревья и декоративные кустарники, работает фонтан», — указал продавец в объявлении. В коттедже два этажа, а кроме них еще мансардный и цокольный этажи. На первом этаже находятся кабинет, библиотека и камин. На втором — хозяйская спальня, джакузи, гардеробная. На мансарде три спальни и ванная комната с джакузи. По словам продавца, лампы в доме привезены из-за границы, техническое оборудование немецкое, баня выполнена из сруба северных деревьев. Один квадратный метр недвижимости стоит 82,4 тысячи рублей. При покупке комплекса в ипотеку под 22,5-23,7% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составит 727,6 тысяч рублей.