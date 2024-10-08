В элитном поселке Екатеринбурга продают комплекс с фонтаном и садом. Фото

В поселке под Екатеринбургом продают комплекс построек за 54 млн

09 октября 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

На участке есть баня из сруба северных деревьев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В элитном поселке «Палникс» под Екатеринбургом продают комплекс построек, в который входят коттедж, баня, спортзал и гараж. Участок со зданиями стоит 54,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». «Предлагается к продаже эксклюзивный объект — комплекс построек, состоящий из коттеджа, зала с для бассейна и выходом в баню, гаража на два машиноместа. На участке выполнен ландшафтный дизайн: высажены фруктовые деревья и декоративные кустарники, работает фонтан», — указал продавец в объявлении. В коттедже два этажа, а кроме них еще мансардный и цокольный этажи. На первом этаже находятся кабинет, библиотека и камин. На втором — хозяйская спальня, джакузи, гардеробная. На мансарде три спальни и ванная комната с джакузи. По словам продавца, лампы в доме привезены из-за границы, техническое оборудование немецкое, баня выполнена из сруба северных деревьев. Один квадратный метр недвижимости стоит 82,4 тысячи рублей. При покупке комплекса в ипотеку под 22,5-23,7% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составит 727,6 тысяч рублей. В середине участка находится фонтан Avito В гараже два машиноместа Avito На первом этаже есть настоящий камин Avito Внутри дома много пространства Avito Для занятий спортом есть отдельный зал Avito Баня сделана из северных деревьев Avito На территории благоустроен сад Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В элитном поселке «Палникс» под Екатеринбургом продают комплекс построек, в который входят коттедж, баня, спортзал и гараж. Участок со зданиями стоит 54,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». «Предлагается к продаже эксклюзивный объект — комплекс построек, состоящий из коттеджа, зала с для бассейна и выходом в баню, гаража на два машиноместа. На участке выполнен ландшафтный дизайн: высажены фруктовые деревья и декоративные кустарники, работает фонтан», — указал продавец в объявлении. В коттедже два этажа, а кроме них еще мансардный и цокольный этажи. На первом этаже находятся кабинет, библиотека и камин. На втором — хозяйская спальня, джакузи, гардеробная. На мансарде три спальни и ванная комната с джакузи. По словам продавца, лампы в доме привезены из-за границы, техническое оборудование немецкое, баня выполнена из сруба северных деревьев. Один квадратный метр недвижимости стоит 82,4 тысячи рублей. При покупке комплекса в ипотеку под 22,5-23,7% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составит 727,6 тысяч рублей.