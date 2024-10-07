«Я бы всех поубивал!»: лидер «Руки Вверх» удивился диким ценам на билеты в Екатеринбурге

Сергей Жуков удивился билетам за 60 тысяч на концерт в Екатеринбурге

08 октября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков обращает внимание, что билетами занимается не группа Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Сергей Жуков не догадывался, что на концерты «Руки Вверх» могут продаваться билеты за 60 тысяч рублей — такие расценки есть в Екатеринбурге. Музыкант подчеркнул в разговоре с URA.RU, что группа за ценообразование не отвечает, этим занимаются организаторы выступления. «„Руки Вверх“ отношения к билетам не имеют. Сразу давайте разберемся: есть творческие составляющие, есть менеджерские. У нас есть отдельная компания, которая занимается продажей билетов на все концерты „Руки Вверх“. Она устанавливает цены, и порой я даже не знаю, сколько это стоит, и слава Богу, а то иначе бы я всех поубивал (смеется). Я бы обязательно сказал, почему такие дорогие билеты, давайте сделаем дешевле. Мне бы сказали: „Не суйся, Сергей Евгеньевич, ты лучше пой“», — сказал Жуков. Также певец подчеркнул, что самые дорогие билеты на концерт уходят в первые два дня. «Когда тебе звонят, например, Александр Овечкин (хоккеист — прим. ред.) или кто-нибудь из серьезнейших людей, говорят: „Мне нужна ложа“. А ты говоришь, что их нет, купили в первые дни продаж», — делится солист. «Руки Вверх» выступят в «МТС Live Холле» 30 ноября. Места за VIP-столиками на шесть персон продаются от 42 до 60 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Жуков не догадывался, что на концерты «Руки Вверх» могут продаваться билеты за 60 тысяч рублей — такие расценки есть в Екатеринбурге. Музыкант подчеркнул в разговоре с URA.RU, что группа за ценообразование не отвечает, этим занимаются организаторы выступления. «„Руки Вверх“ отношения к билетам не имеют. Сразу давайте разберемся: есть творческие составляющие, есть менеджерские. У нас есть отдельная компания, которая занимается продажей билетов на все концерты „Руки Вверх“. Она устанавливает цены, и порой я даже не знаю, сколько это стоит, и слава Богу, а то иначе бы я всех поубивал (смеется). Я бы обязательно сказал, почему такие дорогие билеты, давайте сделаем дешевле. Мне бы сказали: „Не суйся, Сергей Евгеньевич, ты лучше пой“», — сказал Жуков. Также певец подчеркнул, что самые дорогие билеты на концерт уходят в первые два дня. «Когда тебе звонят, например, Александр Овечкин (хоккеист — прим. ред.) или кто-нибудь из серьезнейших людей, говорят: „Мне нужна ложа“. А ты говоришь, что их нет, купили в первые дни продаж», — делится солист. «Руки Вверх» выступят в «МТС Live Холле» 30 ноября. Места за VIP-столиками на шесть персон продаются от 42 до 60 тысяч рублей.