Статусная пермская чиновница отправилась в «школу мэров» в Сенеже

Замглавы Перми Мальцева начала обучение в «школе мэров» в Сенеже

08 октября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Екатерина Мальцева работает в мэрии больше года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева прошла отбор на обучение в так называемую «школу мэров» — управленческие курсы РАНХиГС, которые проходят в подмосковном Сенеже. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Она прошла многоступенчатый отбор. «От Перми в „школу мэров“ поехала Екатерина Мальцева. Ей предложили подать заявку несколько недель назад. Обучение уже началось, она уехала в Подмосковье», — отметил инсайдер. По его данным, также на участие в «школе мэров» заявлялся недавно назначенный главой Мотовилихинского района экс-полицейский Андрей Чернятьев. «Он то ли передумал в итоге, то ли не прошел отбор, то ли квоту на Пермь уменьшили», — рассказал источник. В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию о том, что Екатерина Мальцева (отвечает в администрации за социальную сферу) прошла отбор и начала обучение в «школе мэров». Ранее пермские чиновники в этом образовательном проекте не участвовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева прошла отбор на обучение в так называемую «школу мэров» — управленческие курсы РАНХиГС, которые проходят в подмосковном Сенеже. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Она прошла многоступенчатый отбор. «От Перми в „школу мэров“ поехала Екатерина Мальцева. Ей предложили подать заявку несколько недель назад. Обучение уже началось, она уехала в Подмосковье», — отметил инсайдер. По его данным, также на участие в «школе мэров» заявлялся недавно назначенный главой Мотовилихинского района экс-полицейский Андрей Чернятьев. «Он то ли передумал в итоге, то ли не прошел отбор, то ли квоту на Пермь уменьшили», — рассказал источник. В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию о том, что Екатерина Мальцева (отвечает в администрации за социальную сферу) прошла отбор и начала обучение в «школе мэров». Ранее пермские чиновники в этом образовательном проекте не участвовали.