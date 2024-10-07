07 октября 2024

Статусная пермская чиновница отправилась в «школу мэров» в Сенеже

Замглавы Перми Мальцева начала обучение в «школе мэров» в Сенеже
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, мальцева екатерина
Екатерина Мальцева работает в мэрии больше года Фото:

Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева прошла отбор на обучение в так называемую «школу мэров» — управленческие курсы РАНХиГС, которые проходят в подмосковном Сенеже. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Она прошла многоступенчатый отбор.

«От Перми в „школу мэров“ поехала Екатерина Мальцева. Ей предложили подать заявку несколько недель назад. Обучение уже началось, она уехала в Подмосковье», — отметил инсайдер.

По его данным, также на участие в «школе мэров» заявлялся недавно назначенный главой Мотовилихинского района экс-полицейский Андрей Чернятьев. «Он то ли передумал в итоге, то ли не прошел отбор, то ли квоту на Пермь уменьшили», — рассказал источник. В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию о том, что Екатерина Мальцева (отвечает в администрации за социальную сферу) прошла отбор и начала обучение в «школе мэров». Ранее пермские чиновники в этом образовательном проекте не участвовали.

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Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева прошла отбор на обучение в так называемую «школу мэров» — управленческие курсы РАНХиГС, которые проходят в подмосковном Сенеже. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Она прошла многоступенчатый отбор. «От Перми в „школу мэров“ поехала Екатерина Мальцева. Ей предложили подать заявку несколько недель назад. Обучение уже началось, она уехала в Подмосковье», — отметил инсайдер. По его данным, также на участие в «школе мэров» заявлялся недавно назначенный главой Мотовилихинского района экс-полицейский Андрей Чернятьев. «Он то ли передумал в итоге, то ли не прошел отбор, то ли квоту на Пермь уменьшили», — рассказал источник. В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию о том, что Екатерина Мальцева (отвечает в администрации за социальную сферу) прошла отбор и начала обучение в «школе мэров». Ранее пермские чиновники в этом образовательном проекте не участвовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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